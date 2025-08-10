Ces plantes médicinales sont particulièrement bonnes pour la santé des hommes

Les anatomies masculines et féminines diffèrent et nécessitent souvent des traitements médicaux différents. Par exemple, à mesure qu’ils vieillissent, les hommes voient généralement leur prostate grossir, ce qui peut provoquer de graves problèmes vésicaux ou rénaux.

D’autres changements liés à l’âge se produisent dans le système reproductif masculin : diminution de la production de sperme et du taux de testostérone, changements dans les tissus qui forment les testicules ou les canaux, dysfonction érectile, pour n’en citer que quelques-uns.

Les remèdes naturels mis en avant ici ont été sélectionnés parmi de nombreux autres pour leur longévité en tant que traitements pour des problèmes liés à la santé masculine ou pour des problèmes touchant généralement le tract urinaire, à la fois chez les hommes et chez les femmes.

ÉPIMÈDE (EPIMEDIUM BREVICORNUM)

Plante utilisée depuis des siècles dans la médecine chinoise, l’épimède, qu’on appelle aussi fleur des elfes ou encore plante de la chèvre excitée, est un remède populaire pour les problèmes de santé masculins. On l’emploie à des fins médicinales depuis plus de 2 000 ans. Elle fut décrite pour la première fois dans d’anciens textes médicaux de Chine, pays où elle pousse encore aujourd’hui.

Ce surnom grivois viendrait d’observations populaires selon lesquelles les chèvres ayant brouté cette plante se mettaient à avoir une activité sexuelle anormale. Les praticiens de la médecine chinoise traditionnelle la combinent à d’autres plantes pour traiter les troubles érectiles, les problèmes de prostate, les affections des voies urinaires et d’autres problèmes associés au vieillissement.

Les feuilles de fleurs des elfes, une espèce appartenant au genre Epimedium, sont utilisées à des fins médicinales. Elles contiennent divers flavonoïdes, polysaccharides et stérols ainsi qu’un alcaloïde, le magnofloride. La façon exacte dont la plante agit est inconnue, mais des recherches sont en cours. Une étude de laboratoire a montré qu’un composé de l’épimède améliore la libido et tempère les troubles érectiles en bloquant une enzyme qui limite le flux sanguin.

Dans certains pays, l’épimède est vendue en pharmacie et dans des magasins bio sous une multitude de formes. Elle est souvent mélangée à d’autres remèdes à base de plantes (le plus souvent de la racine de maca). Il est donc plus sage de vérifier les ingrédients sur l’étiquette.