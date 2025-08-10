Ces plantes médicinales sont particulièrement bonnes pour la santé des hommes
Épimède ou genévrier, ces remèdes naturels sont réputés pour aider le corps masculin à rester en pleine forme avec l’âge.
Thé préparé à partir de feuilles d’épimède pouvant être utilisé pour améliorer la libido chez les hommes.
Les anatomies masculines et féminines diffèrent et nécessitent souvent des traitements médicaux différents. Par exemple, à mesure qu’ils vieillissent, les hommes voient généralement leur prostate grossir, ce qui peut provoquer de graves problèmes vésicaux ou rénaux.
D’autres changements liés à l’âge se produisent dans le système reproductif masculin : diminution de la production de sperme et du taux de testostérone, changements dans les tissus qui forment les testicules ou les canaux, dysfonction érectile, pour n’en citer que quelques-uns.
Les remèdes naturels mis en avant ici ont été sélectionnés parmi de nombreux autres pour leur longévité en tant que traitements pour des problèmes liés à la santé masculine ou pour des problèmes touchant généralement le tract urinaire, à la fois chez les hommes et chez les femmes.
ÉPIMÈDE (EPIMEDIUM BREVICORNUM)
Plante utilisée depuis des siècles dans la médecine chinoise, l’épimède, qu’on appelle aussi fleur des elfes ou encore plante de la chèvre excitée, est un remède populaire pour les problèmes de santé masculins. On l’emploie à des fins médicinales depuis plus de 2 000 ans. Elle fut décrite pour la première fois dans d’anciens textes médicaux de Chine, pays où elle pousse encore aujourd’hui.
Ce surnom grivois viendrait d’observations populaires selon lesquelles les chèvres ayant brouté cette plante se mettaient à avoir une activité sexuelle anormale. Les praticiens de la médecine chinoise traditionnelle la combinent à d’autres plantes pour traiter les troubles érectiles, les problèmes de prostate, les affections des voies urinaires et d’autres problèmes associés au vieillissement.
Les feuilles de fleurs des elfes, une espèce appartenant au genre Epimedium, sont utilisées à des fins médicinales. Elles contiennent divers flavonoïdes, polysaccharides et stérols ainsi qu’un alcaloïde, le magnofloride. La façon exacte dont la plante agit est inconnue, mais des recherches sont en cours. Une étude de laboratoire a montré qu’un composé de l’épimède améliore la libido et tempère les troubles érectiles en bloquant une enzyme qui limite le flux sanguin.
Dans certains pays, l’épimède est vendue en pharmacie et dans des magasins bio sous une multitude de formes. Elle est souvent mélangée à d’autres remèdes à base de plantes (le plus souvent de la racine de maca). Il est donc plus sage de vérifier les ingrédients sur l’étiquette.
PALMIER SCIE (SERENOA REPENS)
Les palmiers scies poussent abondamment dans le sud-est des États-Unis.
Originaire du sud-est des États-Unis, le palmier scie est une plante basse qui se distingue par des feuilles en éventail. Ses fruits violet foncé, qui font la taille d’olives et en ont la forme, furent des aliments de base indispensables pour les tribus autochtones d’Amérique du Nord, et ce il y a peut-être 12 000 ans déjà, soit bien avant que les Européens n’arrivent.
Dans la phytothérapie moderne, le palmier scie est principalement utilisé pour traiter l'hyperplasie bénigne de la prostate (HBP), un élargissement non cancéreux de la glande prostatique. Aux États-Unis, deux millions d’hommes y ont recours. Certains spécialistes des plantes médicinales en recommandent également l’usage pour soigner les douleurs pelviennes chroniques chez l’homme, l’inflammation de l’urètre, les troubles de la vessie ou encore certains problèmes de vésicule biliaire.
Lorsque les colons européens arrivèrent en Amérique, ils virent les tribus autochtones utiliser le palmier scie et l’ajoutèrent naturellement à leur alimentation et en donnèrent les fruits à leur bétail. À la fin du 19e siècle, la plante fit son entrée dans la médecine conventionnelle américaine. Au début du 20e, de nombreux médecins préconisaient le palmier scie pour une multitude de problèmes de santé, dont les infections du tract urinaire, l’hypertrophie prostatique et la libido en berne. Bien que l’intérêt pour les plantes de tous types se soit estompé aux États- Unis dans les années 1950, les Européens furent, eux, toujours plus nombreux à les utiliser.
Il peut falloir quelques mois de cure de palmier scie pour en ressentir tous les bienfaits.
Précautions : le palmier scie peut entraîner de légers troubles digestifs, de la constipation, des diarrhées, des maux de tête, une augmentation de la tension artérielle et des démangeaisons. Dans de rares cas, le palmier scie peut provoquer impuissance ou baisse de la libido. En raison de ses potentiels effets hormonaux, le palmier scie n’est pas recommandé aux personnes sous traitement hormonal ou qui sont enceintes.
GENÉVRIER (JUNIPERUS COMMUNIS)
Le genévrier peut soulager les gonflements et les inflammations internes comme externes.
Le genévrier est utilisé pour traiter les infections urinaires et pour stimuler la production d’urine par les reins (mais pas pour traiter les infections rénales). Le genévrier est également recommandé, en usage interne comme externe, pour soulager les gonflements, la douleur due à la polyarthrite rhumatoïde et d’autres douleurs articulaires, les douleurs musculaires et les tendinopathies. En application locale, l’huile essentielle de genévrier est depuis longtemps utilisée pour traiter les infections respiratoires, la congestion et la toux, ainsi que les maladies de peau tenaces, comme le psoriasis.
Une grande partie de la récolte mondiale de baies de genévrier provient d’Europe de l’Est. Extraits, huiles et gélules sont largement disponibles dans le commerce. Le genévrier est souvent pris avec d’autres plantes pour favoriser la santé urinaire.
Précautions : demandez l’avis d’un professionnel de santé avant de commencer à consommer des baies de genévrier. Des problèmes ont été signalés lors de l’ingestion d’extraits de genévrier à hautes doses ou pendant plus de quatre semaines. Il est dangereux d’en prendre si vous êtes enceinte ou si vous essayez de le devenir. Les huiles ou extraits de genévrier ne devraient pas être utilisés par les personnes diabétiques, souffrant de néphropathies ou de maladies gastro-intestinales.
BUSSEROLE (ARCTOSTAPHYLOS UVA-URSI)
La busserole peut être utilisée pour traiter les infections du tract urinaire résistantes aux antibiotiques.
Les feuilles de busserole possèdent des propriétés astringentes et antibactériennes connues, ce qui les rend efficaces pour réduire l’inflammation et combattre les infections. La busserole est principalement utilisée pour traiter les infections du tract urinaire, y compris les cas chroniques qui résistent aux antibiotiques conventionnels. En Allemagne, les feuilles de busserole sont disponibles sous forme de thé médicinal standardisé. En application externe, les préparations de busserole sont utilisées pour faire baigner les coupures et les éraflures, pour traiter les boutons de fièvre et pour soulager les douleurs dorsales.
La busserole pousse sur des dunes côtières et sur des sommets inhospitaliers à plus de 2 000 mètres d’altitude ; elle peut survivre à des températures de -45,6°C. La vaste majorité des réserves mondiales de busserole proviennent de récoltes sauvages dans les montagnes et vallées d’Europe de l’Est. Feuilles séchées et teintures sont vendues dans la plupart des magasins spécialisés en phytothérapie.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.