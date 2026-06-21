Washington : découverte d'une galerie de tunnels construite par des espions pendant la Première Guerre mondiale
Dans cet ample tunnel fait de trappes dissimulées, les fouilles ont révélé un réseau de galeries labyrinthiques sur les plafonds desquelles sont collés des journaux allemands datant de la Première Guerre mondiale et des codes secrets.
Marie Carmichael Stopes (15 octobre 1880 – 2 octobre 1958) était une auteure, paléobotaniste, défenseuse des droits des femmes et pionnière écossaise dans le domaine de la planification familiale.
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Ray Costelloe était une femme remarquable pour son époque. Elle a fondé une école de soudure et construit sa propre maison.
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Des infirmières de la Croix Rouge utilisent des microscopes dans un laboratoire de biologie pendant la Première Guerre mondiale.
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Dorothea Bate, géologiste, était responsable des collections du Musée d'histoire naturelle de Londres pendant la Première Guerre mondiale.
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PHOTOGRAPHIE DE Time & Life Pictures, Mansell, The Life Picture Collection, Getty
Pendant la Première Guerre mondiale, Marie Curie et d'autres femmes se sont exposées au danger en utilisant des machines à rayons X sur le front.
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