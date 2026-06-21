Histoire

Washington : découverte d'une galerie de tunnels construite par des espions pendant la Première Guerre mondiale

Dans cet ample tunnel fait de trappes dissimulées, les fouilles ont révélé un réseau de galeries labyrinthiques sur les plafonds desquelles sont collés des journaux allemands datant de la Première Guerre mondiale et des codes secrets.

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