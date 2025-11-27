Télévision et vidéo

L'enfance de Daryl Davis, le musicien noir qui a aidé des membres du Ku Kux Klan à se repentir

Seul enfant noir de sa classe, Daryl raconte à Morgan Freeman avoir été la cible de racisme lors d'événements très durs.

À Paris, le17 octobre 2020, des manifestants défilent en solidarité avec la Marche nationale des sans-papiers. ...
Histoire

Racisme en France : l’universalisme en trompe-l'œil

Au pays des droits de l’Homme, les a priori racistes ont régulièrement pesé sur les politiques migratoires et le rapport aux étrangers. Décryptage de cinq idées reçues.

  • Afro-Américains
  • Musique
  • Racisme
  • Télévision et vidéo
  • États-Unis
  • Amérique du Nord
  • Arts
  • Ethnicité
  • La Diversité
  • Peuple et culture
  • Terre

