Ces 10 marchés alimentaires feront rêver les voyageurs les plus gourmands

VIEILLE HALLE DU MARCHÉ ET PLACE KAUPPATORI D’HELSINKI, EN FINLANDE

Les vendeurs de la place du marché emblématique de Kauppatori à Helsinki servent du hareng au bord de la mer, et vendent des pâtisseries finlandaises à base de viande. Non loin de là, dans la vieille halle rénovée, on trouve des pains artisanaux, de la viande fumée et des sucreries classiques.

