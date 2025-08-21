Santorin : comment échapper à la foule ?

Chaque été, Santorin est envahie de touristes. Il y a de bonnes raisons à cela : l’île est aussi belle que singulière. Il y a des milliers d’années, un ancien volcan géant a anéanti le centre d’une île qui se trouvait là, créant une caldeira. Aujourd’hui, des villages aux bâtiments d’une blancheur éclatante s’accrochent aux sommets des sombres et immenses murs de cette caldeira.

« Santorin est sans conteste l’un de ces rares endroits qui nous donnent l’impression d’être dans un rêve », confie Thanassis Papetanas, directeur général des hôtels Canaves Collection. Il vit et travaille sur l’île depuis presque vingt ans. Tout le monde devrait s’y rendre au moins une fois dans sa vie. Au cours de la haute saison, Santorin est bondée. Attirés par la beauté volcanique unique de cette île, les touristes débarquent dans les tramways et prennent d’assaut les plages de sable noir. Mais surtout, ils se rendent dans les lieux d’où l’on peut observer le coucher du soleil alors qu’il teinte d’orange les dômes bleus du village d’Oia, perché sur la pointe nord de Santorin.

Une visite sur cette île magnifique ne veut pas forcément dire qu’il faut être frustré par les foules, les longues files d’attente et les rues animées, non. S’il est inévitable de rencontrer un grand nombre d’autres visiteurs, il est possible d’éviter les embouteillages.

1. CHOISIR AVEC SOIN SES HEURES DE VISITE

« Quelques petits ajustements peuvent faire toute la différence », affirme Mina Agnos, fondatrice et présidente de l’agence de voyage Travelive, qui s’occupe de nombreuses destinations dans toute la Grèce. « Les visites tôt le matin et tard le soir sont vos meilleures amies, même à Oia. »

Il faut se rendre au moins une fois à Oia pour observer le coucher du soleil, il vaut le coup de braver les foules. Mais, comme le recommande Mina Agnos, si vous souhaitez explorer ce village, ou d’autres lieux populaires comme la ville principale de Fira, il faudra vous y rendre le matin. Dans certains cas, éviter la foule, surtout durant la fin d’après-midi et les soirées animées, revient tout simplement à s’éloigner des rues principales pour suivre les petites rues parallèles. 2. UN DÎNER DANS LES VIGNES

Sur Santorin, certaines vignes poussent dans des kouloura, des sortes de paniers visant à les protéger. C’est surtout le cas des vignes d’Assyrtiko, dont les raisins aux arômes minéraux font la fierté du terroir volcanique de l’île.

Visiter des lieux comme les somptueux vignobles Argyros et Santo Wines, ce dernier perché sur une falaise, cela signifie un tour des vignes, et peut-être un repas ; une expérience fantastique. « Des tomates séchées au soleil au fava qui pousse dans le sol volcanique, chaque saveur conte l’histoire de la terre », témoigne Filippos Venetopoulos, P.-D.G. de Variety Cruises, une agence de voyage qui organise des trajets en bateau vers l’île depuis 1949.