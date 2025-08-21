Santorin : comment échapper à la foule ?
En été et en automne, les touristes abondent sur l'île grecque. Voici quelques conseils pour éviter le gros des foules.
L’île grecque de Santorin est une destination populaire. Mais il existe des astuces pour la visiter au mieux, tout en évitant les foules.
Chaque été, Santorin est envahie de touristes. Il y a de bonnes raisons à cela : l’île est aussi belle que singulière. Il y a des milliers d’années, un ancien volcan géant a anéanti le centre d’une île qui se trouvait là, créant une caldeira. Aujourd’hui, des villages aux bâtiments d’une blancheur éclatante s’accrochent aux sommets des sombres et immenses murs de cette caldeira.
« Santorin est sans conteste l’un de ces rares endroits qui nous donnent l’impression d’être dans un rêve », confie Thanassis Papetanas, directeur général des hôtels Canaves Collection. Il vit et travaille sur l’île depuis presque vingt ans. Tout le monde devrait s’y rendre au moins une fois dans sa vie. Au cours de la haute saison, Santorin est bondée. Attirés par la beauté volcanique unique de cette île, les touristes débarquent dans les tramways et prennent d’assaut les plages de sable noir. Mais surtout, ils se rendent dans les lieux d’où l’on peut observer le coucher du soleil alors qu’il teinte d’orange les dômes bleus du village d’Oia, perché sur la pointe nord de Santorin.
Une visite sur cette île magnifique ne veut pas forcément dire qu’il faut être frustré par les foules, les longues files d’attente et les rues animées, non. S’il est inévitable de rencontrer un grand nombre d’autres visiteurs, il est possible d’éviter les embouteillages.
1. CHOISIR AVEC SOIN SES HEURES DE VISITE
« Quelques petits ajustements peuvent faire toute la différence », affirme Mina Agnos, fondatrice et présidente de l’agence de voyage Travelive, qui s’occupe de nombreuses destinations dans toute la Grèce. « Les visites tôt le matin et tard le soir sont vos meilleures amies, même à Oia. »
Il faut se rendre au moins une fois à Oia pour observer le coucher du soleil, il vaut le coup de braver les foules. Mais, comme le recommande Mina Agnos, si vous souhaitez explorer ce village, ou d’autres lieux populaires comme la ville principale de Fira, il faudra vous y rendre le matin. Dans certains cas, éviter la foule, surtout durant la fin d’après-midi et les soirées animées, revient tout simplement à s’éloigner des rues principales pour suivre les petites rues parallèles.
2. UN DÎNER DANS LES VIGNES
Sur Santorin, certaines vignes poussent dans des kouloura, des sortes de paniers visant à les protéger. C’est surtout le cas des vignes d’Assyrtiko, dont les raisins aux arômes minéraux font la fierté du terroir volcanique de l’île.
Visiter des lieux comme les somptueux vignobles Argyros et Santo Wines, ce dernier perché sur une falaise, cela signifie un tour des vignes, et peut-être un repas ; une expérience fantastique. « Des tomates séchées au soleil au fava qui pousse dans le sol volcanique, chaque saveur conte l’histoire de la terre », témoigne Filippos Venetopoulos, P.-D.G. de Variety Cruises, une agence de voyage qui organise des trajets en bateau vers l’île depuis 1949.
Filippos Venetopoulos ajoute : « Associé à cette aura tenace de la cité perdue d’Atlantide, c’est un lieu où chaque bouchée, chaque panorama et chaque souffle de vent murmure une histoire inoubliable. »
Pyrgos est considéré comme le plus haut village de Santorin, on y retrouve quelques vignobles, comme Santo Wines et Hatzidakis Winery.
Santorin abrite plus de vingt vignobles, dont le Domaine Sigalas, à Oia, qui cultive des raisins qui font la fierté de l’île.
3. TROUVER SON VILLAGE IDÉAL
La grande majorité des touristes a tendance à se rendre dans les deux villages principaux : Fira et Oia. Ainsi, tentez de visiter des lieux éloignés des sentiers touristiques les plus empruntés. « Les villages comme Megalochori, Emporio et Pyrgos sont plus calmes, et vous pouvez faire l’expérience de la vie locale sur l’île », conseille Mina Agnos. « Ils sont parfaits pour s’y balader, observer les passants ou s’y installer pour un long déjeuner. » Thanassis Papetanas abonde : Pyrgos est son préféré. « C’est un village calme au sommet d'une colline, avec des vues incroyables sur les environs, et un dédale de petites allées qui ne demandent qu’à être explorées. »
4. FAIRE UNE RANDONNÉE SUR LA CALDEIRA
Si Fira et Oia sont souvent animées, le sentier de 10 kilomètres qui les relie ne l’est pas autant. Cette randonnée, dont la majeure partie est un terrain rocheux ou une piste de gravier, longe le bord de la caldeira et offre un panorama à couper le souffle sur les alentours. Abordez cette marche comme il se doit, avec beaucoup d’eau, de la crème solaire et un chapeau. La balade dure 3 heures (aller simple) et comporte certaines sections qui montent. En marchant 20 minutes en dehors d’Oia, vous vous retrouverez bien loin des files tout en profitant des lieux qui feront pâlir d'envie vos abonnés sur Instagram, avec seulement des clochers et un chat ou deux pour vous tenir compagnie.
Choisissez un logement de vacances à Oia durant votre visite de Santorin. Vous pourrez profiter du village le matin et le soir, lorsqu’il est moins pris d’assaut par les touristes.
5. PARTIR À LA RECHERCHE D’UNE PLAGE CACHÉE
D'aucuns se rendront à la plage pour faire la fête. Mais Santorin cache également son lot de bandes de sable isolées. « Si vous voulez une plage tranquille, dirigez-vous vers Vlychada ou Exo Gialos », confie Mina Agnos. « Elles ont beau avoir l’air éloignées, elles sont faciles d’accès. » Vlychada est une des plages préférées de Thanassis Papetanas. « Ses falaises blanches sculptées et son ambiance plus tranquille donnent l’impression de se trouver sur une autre planète. »
Visitez Vlychada, plus reculée, au sud de l’île. Cette bande de sable noir est parsemée de suffisamment de chaises longues et de parasols pour profiter au mieux d’un moment de détente sur la plage. Si lézarder au soleil et nager devient ennuyeux, vous pouvez vous rendre à la marina locale et regarder les bateaux de pêcheurs aller et venir, avant de vous asseoir dans un petit restaurant de bord de mer pour déguster leurs prises. Exo Gialos n’est qu’à 10 minutes de voiture de Fira, juste à l’opposé de la ville. La plage offre toutefois une ambiance très locale.
6. NE PAS TROP S’ÉLOIGNER DES ATTRACTIONS
Les moyens de transport sont une cause de la surpopulation de Santorin en haute saison. Les taxis peuvent être chers, surtout quand la demande est importante. Et les files d’attente pour monter à bord d’un bus peuvent s’étendre sur toute une rue et faire le tour des bâtiments. Ainsi, veillez à ne pas trop vous éloigner des lieux que vous souhaitez à tout prix visiter.
Bien que Santorin soit une destination très touristique, certains lieux sur l’île, comme le village d’Oia, sont tranquilles au moment du coucher du soleil.
« L’un des meilleurs conseils est de séjourner à Oia au lieu de ne faire que la visiter. Certes, les foules abondent en journée, mais y passer la nuit vous permet de profiter de la ville tôt le matin ou tard le soir. Très calme à ces moments de la journée, Oia est magique », affirme Thanassis Papetanas. « Vous aurez l’opportunité de déambuler dans ses charmantes rues sans être embêté par les foules, et d’observer le ciel depuis votre chambre ou votre terrasse au moment où le soleil se couche. Inutile de jouer des coudes pour se rendre au panorama du château. »
Et le meilleur ? De nombreuses chambres d’hôtels à Oia ont leur propre jacuzzi ou piscine extérieure. Alors, après une longue journée de visite (ou de bain de soleil) vous pouvez vous glisser dans votre propre havre de paix en bord de falaise, sous les rayons orangés du soleil couchant illuminant la mer en contrebas. Ces foules, quelques mètres au-dessus de vous, paraissent déjà bien éloignées.
Tim Johnson est un journaliste de voyage qui vit à Toronto. Il a visité 151 pays sur les sept continents. Retrouvez ses aventures sur Instagram.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.