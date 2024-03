Faune, festivals, météo... Où voyager en mars ?

Dans l’hémisphère nord, le mois de mars marque l’arrivée tant attendue du printemps. Les journées deviennent plus longues, les cerisiers commencent à fleurir, les ours noirs et les grizzlis sortent de leur hibernation dans le parc national de Yellowstone, et les tigres royaux du Bengale parcourent les parcs naturels indiens à la recherche d’eau, plus rare durant la saison sèche.

À cette période de l’année, de nombreux festivals culturels et religieux font également leur grand retour. La fête annuelle de Holi voit une profusion de couleurs décorer les rues de l’Inde, tandis qu’au Pays de Galles, les costumes traditionnels, les jonquilles et les parades refont surface pour célébrer la fête nationale de la Saint-David, alors qu’en Irlande, la musique folklorique, les chars décorés et les immenses vagues de vert viennent inonder le pays à l’occasion de la Saint-Patrick.

Les voyages sont également plus abordables et tranquilles durant le mois de mars, qui marque une saison de creux avant le retour de l’été dans de nombreuses destinations. Les amateurs de surf pourront ainsi profiter de belles vagues dans des régions comme le Maroc, le Portugal et Hawaï, tandis que les randonneurs trouveront leur bonheur dans les pays du sud de la Méditerranée. Malgré les longues pluies qui s’abattent sur l’Afrique de l’Est à cette période, au nord de l’Égypte, la météo est quant à elle propice aux croisières sereines sur le Nil à la découverte des temples antiques.

1. L’INDE

Tous les ans, des foules munies de poudres colorées, connues sous le nom de gulal, descendent dans les rues de l’Inde pour célébrer l’arrivée du printemps et le triomphe du bien sur le mal à l’occasion de Holi, la fête hindoue des couleurs. De grands rassemblements publics ont lieu dans des villes comme Mumbai, Delhi et Jaipur, qui sont inondées de street-food, de DJ, de chants et de danses festives. Une célébration plus calme est également organisée au pied de l’Himalaya : le festival international de yoga de Rishikesh qui, pendant une semaine, propose des conférences menées par des chefs spirituels, des cours de yoga quotidiens et des spectacles culturels. Après cette ascension spirituelle, gravissez les montagnes vertigineuses, et profitez de l’apparition des fleurs et de l’absence des foules.

Le mois de mars est également l’une des meilleures périodes de l’année pour partir observer des tigres en participant à un safari. Allez découvrir la nature sauvage du parc national de Ranthambore, dans le centre de l’Inde, pour essayer d’apercevoir les insaisissables tigres royaux du Bengale, qui se faufilent entre les vastes prairies et les anciennes tombes. Les températures sont douces et la végétation est rare en cette fin de saison sèche, ce qui oblige ces grands félins à se montrer pour aller s’abreuver dans les quelques points d’eau qu’ils pourront trouver.