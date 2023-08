Où partir en août ? Nos conseils pour les retardataires

Le mois d’août est le moment idéal pour voyager à travers l’Europe, mais il est essentiel de faire preuve de flexibilité dans ses plans pour éviter les prix élevés, mais aussi les foules qui se ruent vers la Méditerranée et ses plages ensoleillées. Les possibilités sont nombreuses pour celles et ceux qui veulent profiter de vacances d’été différentes, en s’éloignant des plages bondées et des villes européennes surchauffées.

Cette période est également parfaite pour les familles qui souhaitent s’aventurer vers des destinations plus lointaines. L’hémisphère sud étant actuellement en plein hiver, les vacanciers peuvent y profiter d’offres plus avantageuses, ainsi que de davantage de choix d’hébergements et de visites guidées. Dans des régions comme l’Amérique du Sud, la saison sèche offre d’excellentes possibilités en matière d’observation de la faune, tandis qu’au Kenya et en Tanzanie, le mois d’août est la période des safaris spécialisés dans les migrations, qui sont le théâtre des spectaculaires traversées des rivières et des immenses regroupements d’animaux sauvages.

1. L’ÉQUATEUR

Terre d’extrêmes géographiques, l’Équateur présente une biodiversité riche et une topographie extrêmement contrastée. Nul besoin de prévoir de longues périodes de vacances pour partir à la découverte de cette destination sud-américaine : en seulement deux ou trois semaines, les voyageurs pourront passer des hauteurs des Andes aux merveilles de la côte pacifique, en passant par les profondeurs de l’Amazonie.

En Équateur, le mois d’août correspond à la saison hivernale ; en altitude, pensez donc à vous armer d’une petite veste et d’un bonnet bien chaud. C’est aussi la saison sèche : l’Amazonie est donc moins humide, moins boueuse et moins marécageuse, des conditions idéales pour observer la faune et la flore de cette région fascinante. Le ciel dégagé des Andes, quant à lui, offre des vues exceptionnelles sur les grands volcans, sur les bourgs charmants et colorés, et sur les terres autrefois colonisées par l’Espagne. Sur la côte, ne manquez pas l’occasion d’aller observer les baleines ou de faire une journée d’excursion sur l’île de la Plata, qui abrite des fous à pieds bleus, ses raies manta et ses tortues vertes et propose un avant-goût de ce que les Galápagos ont à offrir. Aventurez-vous également dans la « forêt de nuage », la jungle qui s’étend entre les Andes et l’Amazonie, où vous pourrez traverser des sentiers de randonnée et contempler une multitude d’orchidées, ainsi que les colibris qui s’en nourrissent.