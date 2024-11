Parcourir la côte ouest des États-Unis en train, une expérience inoubliable

Loin des paysages, le Coast Starlight est également une communauté composée de rituels et d’histoires partagés aussi bien par le personnel que par les passagers. L’un d’entre eux, Patrick, annonce par haut-parleur que la voiture-restaurant est ouverte pour le déjeuner. Patrick, qui fait le chemin jusqu’à Seattle une fois par semaine, admet que le voyage n’est pas sans défis. Il craint notamment que les passagers ne s’endorment au son régulier des wagons sur les rails et manquent les moments les plus mémorables du trajet.

« Ne manquez pas mes magnifiques Cascades », me dit-il, en me tendant un menu tout en s’extasiant sur la chaîne de montagnes qui s’étend au sud de la Colombie-Britannique. « Les plages californiennes sont superbes, bien sûr, mais ces forêts, ces volcans et ces montagnes ? Ouah ! »

Je décide de ne pas mentionner la sieste que j’ai prise avant le déjeuner et de me concentrer sur mon bol de chili au bacon. Dans mon sommeil, j’avais raté les oliveraies et les vignobles de Paso Robles, et notre entrée en Californie centrale, du nord de San Diego au sud de Frisco, n’était pour moi qu’un rêve flou et lointain.

FERMES SOLAIRES, ACIER ET SAN FRANCISCO

Les couleurs commencent à changer alors que nous nous rapprochons de la baie de San Francisco. Nous laissons les vignobles derrière nous pour serpenter dans les collines brunes et poussiéreuses et longer les exploitations fruitières du comté de Monterey, avant de nous faufiler le long de la vallée de la Salinas. Cette région est principalement connue grâce à un célèbre habitant, John Steinbeck, qui, dans son roman Des souris et des hommes, racontait l’histoire de saisonniers immigrés travaillant dans les ranchs de la vallée. La vision des États-Unis que je vois défiler devant mes yeux est bien différente. Les fermes solaires me rappellent les déserts du récent film de science-fiction Dune. Les champs sont remplis de puits de pétrole dont les pompes basculent d’avant en arrière, comme des oiseaux en train de s’abreuver. Autour de moi, je sens désormais une odeur de pizza fraîche s’immiscer dans ma voiture : nous nous sommes arrêtés à Salinas, et un livreur remet sa commande à un autre passager du train.

Un peu plus tard, nous traversons San Jose, qui s’illumine sous la douce lumière du coucher de soleil. Les villes américaines, qui démontrent l’obsession du pays pour l’acier et la construction, nous en mettent plein la vue alors que nous continuons lentement notre chemin vers le nord et longeons la baie de San Francisco. Rapidement, San Jose disparaît dans le crépuscule pour laisser la place à Oakland. De l’autre côté de la baie, nous voyons San Francisco briller tel un phare dans l’obscurité croissante. Je me surprends à prendre des photos pour immortaliser les reflets lumineux dans l’eau.

Juste avant minuit, le train marque le dernier arrêt de mon voyage à la gare de la vallée de Sacramento, le terminus du premier chemin de fer transcontinental américain, dont la construction a commencé en 1863. Une fois sur le quai, je contemple le ciel étoilé et attends que le train redémarre pour poursuivre sa route, loin de la vieille ville de Sacramento, avec ses saloons et son musée des chemins de fer, jusqu’à la fin de la ligne. Les passagers ne peuvent plus contempler les paysages californiens, désormais plongés dans l’obscurité nocturne, mais d’ici quelques heures, le soleil se lèvera sur le mont Shasta et le train rejoindra l’Oregon, Washington et la chaîne des Cascades.