Ascension de l'Everest : que peut-on considérer comme de la triche ?

UNE NOUVELLE EXPÉDITION SUR L’EVEREST

Avant de devenir un fervent défenseur du xénon, Lukas Furtenbach avait essayé de faire dormir ses clients chez eux dans une tente avec un apport en oxygène réduit et de les entraîner avec une limitation en oxygène pour aider à simuler le processus d’acclimatation. Le temps d’ascension s’en voyait réduit à trois semaines.

En sachant cela, Michael Fries, l’anesthésiologiste, a approché Lukas Furtenbach en 2019 avec l’idée d’utiliser le xénon et sa capacité de production d’érythropoïétine pour accélérer encore plus le processus d’acclimatation.

Le corps humain, lorsqu’il est confronté à l’oxygène limité en haute altitude, sécrète graduellement de l’érythropoïétine avec quelques semaines d’acclimatation, en même temps qu’un grimpeur s’entraîne sur la montagne et gagne petit à petit de l’altitude.

Michael Fries, qui a passé quinze ans à étudier les différents effets du xénon en travaillant à l’hôpital de l’université d'Aix-la-Chapelle, en Allemagne, a émis la théorie qu’une seule dose réduite du gaz pourrait produire les mêmes résultats en seulement quelques jours. L’anesthésiologiste soutient également que le xénon pourrait prévenir le mal de haute altitude grâce, en partie, à son effet positif sur les vaisseaux sanguins qui relient le cœur aux poumons.

Lukas Furtenbach a lui-même testé le xénon pour la première fois en 2020, alors qu’il entreprenait l’ascension de l’Aconcagua, en Argentine, un sommet de 6 962 mètres. Il l'a testé ensuite deux ans plus tard sur l’Everest. Il a confié s’être senti fort et rapide les deux fois, et n’a souffert d’aucun effet secondaire néfaste.

Il a ensuite échafaudé un plan pour inclure le xénon dans les expéditions qu’il propose via son agence, Furtenbach Adventures, qui propose des ascensions de l’Everest et d’autres montagnes connues. Cette décision de proposer le xénon à ses clients a été prise pour rendre les ascensions plus sûres.

« Moins on a à faire de rotations sur la montagne, plus l’expédition devient sure », avance-t-il. Lukas Furtenbach pense également que les séjours plus courts sur la montagne pourraient aider à réduire la grande quantité de déchets que les longues expéditions laissent derrière elles.

Pour sa première expédition avec du xénon, il a choisi quatre clients britanniques qui avaient à la fois une expérience en alpinisme de haute altitude et un entraînement militaire. Après dix semaines de pré-acclimatation chez eux, à avoir dormi et s’être entraînés avec un taux d'oxygène limité, ils se sont rendus dans un hôpital allemand pour recevoir une faible dose de xénon. Deux semaines plus tard, ils embarquaient depuis Londres pour leur ascension de cinq jours. Furtenbach et les membres de son expédition n’ont observé aucun effet secondaire immédiat sérieux.