Invasion de pythons en Floride : la chasse est-elle une solution adaptée ?

« Le jour où je serai désensibilisé à cette violence, je quitterai le projet. C’est très, très dérangeant, mais je suis très heureux d’être responsable de ce programme, car nous veillons à ce que les animaux soient traités avec respect. »

LES PROJETS EN COURS

En moyenne, Kirkland admet ne dormir « qu’une nuit sur deux ». Plutôt que de se reposer, il regarde des points en mouvement sur une carte, représentant les emplacements de ses chasseurs, repérables grâce à leurs téléphones portables. Il les surveille chaque nuit, jusqu’à ce qu’ils rentrent chez eux, parfois à 4 heures du matin.

Kirkland confie être marié depuis vingt-cinq ans à une femme très compréhensive, mais n’a jamais eu d’enfants. « J’ai déjà cinquante enfants », plaisante-t-il en parlant de ses chasseurs.

Bien que ces derniers attirent l’attention du public, environ 75 % du budget annuel de Kirkland, qui s’élève à 1,1 million de dollars (environ 1 million d’euros), est consacré à la recherche de nouvelles méthodes d’élimination.

Des chercheurs de l’U.S. Fish & Wildlife Service et de l’Université du Sud de l’Illinois ont par exemple équipé des opossums et des ratons laveurs (des proies des pythons) de colliers de repérage munis de capteurs qui se déclenchent à la mort de l’animal. Ainsi, les experts peuvent retrouver le prédateur et l’éliminer plus facilement.

Une équipe de l’Université de Floride a également essayé d’installer des enclos de lapins vivants pour faire sortir les pythons de leur cachette. Pour éviter toute cruauté, les scientifiques s’assurent de bien nourrir les lapins, de leur donner des jouets et de les proposer à l’adoption par la suite.

De plus, Kirkland a cofinancé des projets visant à suivre les mouvements et le comportement des pythons, tels que celui de Miller, de l’Université de Floride, qui est parvenue à trouver un serpent posé sur un nid de 111 œufs, et qui en attendait encore 25 autres. Les femelles pondent généralement entre 40 et 100 œufs tous les deux ans.

Le biologiste travaille même avec des généticiens. L’une des idées les plus ambitieuses de ces derniers consiste à modifier les gènes des pythons de Floride afin de s’assurer qu’ils ne puissent donner naissance qu’à des mâles. Ce projet coûterait cependant très cher, prendrait des dizaines d’années pour réellement porter ses fruits, et requerrait de convaincre les contribuables de la pertinence d’une action destinée à élever, héberger et relâcher dans la nature des milliers de serpents génétiquement modifiés. « Mais ce n’est pas parce que c’est difficile que nous ne devons pas le faire, n’est-ce pas ? »

DOUTES ET ESPOIRS

« Parfois, je me demande si nous ne prolongeons pas simplement l’extinction de certaines de ces espèces [indigènes] », s’interroge Siewe. « J’espère que non. »

Pour l’instant, Kirkland soutient que « la détection et l’élimination constituent les moyens les plus efficaces dont nous disposons pour gérer le problème des pythons », et est plus enthousiaste quant à l’avenir de la situation.