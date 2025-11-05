Grâce aux réseaux sociaux, le paganisme connaît un nouvel élan

Partez à la découverte des traditions culturelles des communautés païennes en prenant part à des rituels d’ensorcellement à Salem, dans le Massachusetts (États-Unis), à des rituels de pleine Lune à Asheville, en Caroline du Nord (États-Unis), ou des pratiques encore visant à dépasser la métaphysique à Sedona, en Arizona (États-Unis).

QU’EST-CE QUE LE PAGANISME ?

« Il est très difficile d’expliquer brièvement ce qu’est le paganisme, car il revêt une multitude de formes », explique Sarah Pike, autrice et professeure de religion comparée à l’université d’État de Californie, à Chico (États-Unis). « Pour les païens, le monde naturel est sacré. Ils célèbrent l’interconnectivité de tous les éléments, et perçoivent les humains, la nature et les êtres spirituels comme faisant partie intégrante d’un réseau de vie ».

Traditionnellement, le terme « païen » désigne toute personne qui ne croyait pas aux principes judéo-chrétiens, et qui appartenait souvent aux cultures anciennes grecque, romaine, égyptienne, scandinave et irlandaise.

« La plupart des païens n’employaient pas eux-mêmes le terme de "païen" ni ne se considéraient comme appartenant à un groupe distinct », ajoute Edward Watts, professeur d’histoire à l’université de Californie, à San Diego (États-Unis).

Après des siècles de persécution, le paganisme était majoritairement une pratique à la marge. Ce n’est qu’à partir des années 1960 qu’il est devenu une religion attrayante aux yeux de ceux qui n’acceptaient pas les normes sociales contraignantes.

Au cours de la dernière décennie, l’essor de TikTok (le hashtag #witchtok totalise plus de 35 milliards de vues) et les séries TV populaires ont contribué à alimenter l’intérêt pour ce mouvement spirituel.

OÙ VIVRE UNE EXPÉRIENCE PAÏENNE ?

Assister à un rituel est l’une des meilleures façons d’en savoir plus sur le néopaganisme. Le Samain, célébré dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, marque la fin de la saison des récoltes et le début de l’hiver.

À Salem, les païens célèbrent cette fête en dansant, en se promenant dans la nature et en honorant leurs ancêtres. Les curieux peuvent assister au bal d’Halloween officiel des sorcières de Salem, avec au programme des danses cérémoniales, des rituels d’ensorcellement et autres pratiques païennes.

Selon Dixie Deerman, qui est surnommée « Queen Lady Passion » et est la fondatrice et la grande prêtresse de Coven Oldenwilde, à Asheville, assister à des rituels en direct est une expérience transformatrice. Les participants se trouvent dans un état extatique lorsqu’ils les vivent, ce qui crée un sentiment d’unité avec les autres personnes présentes.

« S’immerger dans un rituel, c’est comme flotter dans une eau aux vertus bienfaisantes pour l’âme », poursuit Dixie Deerman. « N’importe qui peut être emporté dans un rite libérateur qui encourage une passion débridée ».

Les voyageurs peuvent se rendre au Mother Grove Goddess Temple, situé près du centre-ville d’Asheville, pour assister à des rituels publics lors des anciens jours saints (et pour la Journée de la Terre) et participer à des évènements vouant un culte à la nature, comme à l’occasion des cérémonies de la pleine Lune.

Selon Roger Herson, un magicien, les boutiques New England Magic et Pentagram, situées à Salem, sont les lieux idéaux pour découvrir le paganisme, puisqu’il s’agit « d’un magasin et d’une école de sorcellerie ».

« De nombreuses sorcières sont toujours en activité à Salem et enseignent la « magie » de manière authentique, contrairement à celles qui font plus dans le strass et les paillettes », observe le magicien.

Salem et Asheville ne sont pas les seules villes connues pour leurs rassemblements païens. En Californie du Sud, Pacific Circle Revival organise une retraite communautaire lors de laquelle les campeurs se déconnectent pour mieux se reconnecter à la terre à l’aide de rituels spirituels et d’ateliers pédagogiques.

Tous les ans en juillet, à l’occasion du solstice d’été, WitchsFest USA, l’un des festivals païens les plus importants aux États-Unis, attire des milliers de personnes dans les rues de Manhattan pour des cercles de danse, soixante ateliers de magie différents et des conférences données par des figures païennes mondiales.

Les communautés adeptes du paganisme, qui regorgent de boutiques de voyance, de cours d'astrologie, de guérisseurs naturels et de magasins d'articles métaphysiques, en appellent aux composantes physiques du paganisme. Mais à Sedona, ville connue pour ses vortex et ses sites d’énergie tourbillonnante, ce sont les activités spirituelles qui attirent chaque année des milliers de touristes dans la région des Red Rocks.

« Les guides touristiques expliquent qu’il existe quatre vortex spécifiques autour de la ville : Airport Mesa, Cathedral Rock, Bell Rock et Boynton Canyon. Mais d’après les traditions locales, toute la zone est un vortex qui améliore les pratiques spirituelles, comme la méditation, la clairvoyance et le yoga », explique Susannah Crockford, conférencière en anthropologie à l’université d’Exeter (Royaume-Uni).

Green Witch Creations, un apothicaire basé à Sedona, propose des ateliers d’émancipation spirituelle, d’alignement des chakras et de guérison de l’aura. Vous y trouverez également des bijoux et des cristaux liés aux chakras et vous pourrez participer à des lectures de cartes du tarot ainsi que des séances de Reiki (des soins énergétiques).

Dixie Deerman estime que les personnes qui s’intéressent au paganisme devraient d’abord chercher des façons de goûter à cette culture et être prêtes à apprendre.