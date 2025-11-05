Grâce aux réseaux sociaux, le paganisme connaît un nouvel élan
Sur TikTok, le hashtag #witchtok alimente un intérêt pour le paganisme. Suivez le guide pour vous plonger dans des rituels de pleine Lune ou d’ensorcellement.
L’intérêt pour le paganisme et ses rituels, comme les cristaux et les cartes du tarot, l’astrologie et la magie des plantes, a remis la religion païenne au centre de la culture populaire, ou tout au moins dans le haut de votre fil d’actualité TikTok.
Autrefois, les Celtes parcouraient la lande balayée par les vents pour vénérer Cernunnos, leur dieu cornu. Les Égyptiens ont traversé des déserts pour invoquer la protection d’Isis et d’Osiris. Quant aux druides, ils voyageaient jusqu’à une clairière pour faire des rituels au clair de lune. Mais au fil du temps, ces dieux et déesses sont devenus des mythes et les rituels de cette religion pré-chrétienne sont entrés dans la clandestinité.
Aujourd’hui, près d’1,5 million de personnes aux États-Unis s’identifient comme païennes, contre 134 000 en 2001. Ce chiffre englobe les Wiccans et les kémites, ainsi que les sorcières et les guérisseuses sur TikTok qui suivent une autre voie spirituelle. (Voir descriptif de ces groupes ci-dessous.)
« En général, on observe une distanciation avec les religions organisées et un rapprochement avec la spiritualité », indique Helen Berger, autrice et sociologue spécialiste du paganisme et de la sorcellerie modernes. Selon elle, les mouvements d’émancipation des femmes et des droits des homosexuels, la crise climatique et le désir d’une religion davantage axée sur l’affirmation de la vie ont suscité l’intérêt d’une communauté spirituelle en plein essor.
Une femme tient une houlette à l’occasion d’une cérémonie célébrant l’équinoxe d’automne à Stonehenge, dans le Wiltshire, au Royaume-Uni.
Partez à la découverte des traditions culturelles des communautés païennes en prenant part à des rituels d’ensorcellement à Salem, dans le Massachusetts (États-Unis), à des rituels de pleine Lune à Asheville, en Caroline du Nord (États-Unis), ou des pratiques encore visant à dépasser la métaphysique à Sedona, en Arizona (États-Unis).
QU’EST-CE QUE LE PAGANISME ?
« Il est très difficile d’expliquer brièvement ce qu’est le paganisme, car il revêt une multitude de formes », explique Sarah Pike, autrice et professeure de religion comparée à l’université d’État de Californie, à Chico (États-Unis). « Pour les païens, le monde naturel est sacré. Ils célèbrent l’interconnectivité de tous les éléments, et perçoivent les humains, la nature et les êtres spirituels comme faisant partie intégrante d’un réseau de vie ».
Traditionnellement, le terme « païen » désigne toute personne qui ne croyait pas aux principes judéo-chrétiens, et qui appartenait souvent aux cultures anciennes grecque, romaine, égyptienne, scandinave et irlandaise.
« La plupart des païens n’employaient pas eux-mêmes le terme de "païen" ni ne se considéraient comme appartenant à un groupe distinct », ajoute Edward Watts, professeur d’histoire à l’université de Californie, à San Diego (États-Unis).
Après des siècles de persécution, le paganisme était majoritairement une pratique à la marge. Ce n’est qu’à partir des années 1960 qu’il est devenu une religion attrayante aux yeux de ceux qui n’acceptaient pas les normes sociales contraignantes.
Au cours de la dernière décennie, l’essor de TikTok (le hashtag #witchtok totalise plus de 35 milliards de vues) et les séries TV populaires ont contribué à alimenter l’intérêt pour ce mouvement spirituel.
OÙ VIVRE UNE EXPÉRIENCE PAÏENNE ?
Assister à un rituel est l’une des meilleures façons d’en savoir plus sur le néopaganisme. Le Samain, célébré dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, marque la fin de la saison des récoltes et le début de l’hiver.
À Salem, les païens célèbrent cette fête en dansant, en se promenant dans la nature et en honorant leurs ancêtres. Les curieux peuvent assister au bal d’Halloween officiel des sorcières de Salem, avec au programme des danses cérémoniales, des rituels d’ensorcellement et autres pratiques païennes.
Selon Dixie Deerman, qui est surnommée « Queen Lady Passion » et est la fondatrice et la grande prêtresse de Coven Oldenwilde, à Asheville, assister à des rituels en direct est une expérience transformatrice. Les participants se trouvent dans un état extatique lorsqu’ils les vivent, ce qui crée un sentiment d’unité avec les autres personnes présentes.
« S’immerger dans un rituel, c’est comme flotter dans une eau aux vertus bienfaisantes pour l’âme », poursuit Dixie Deerman. « N’importe qui peut être emporté dans un rite libérateur qui encourage une passion débridée ».
Les voyageurs peuvent se rendre au Mother Grove Goddess Temple, situé près du centre-ville d’Asheville, pour assister à des rituels publics lors des anciens jours saints (et pour la Journée de la Terre) et participer à des évènements vouant un culte à la nature, comme à l’occasion des cérémonies de la pleine Lune.
Pour les autres fêtes païennes majeures comme Yule (solstice d’hiver), Ostara (équinoxe de printemps) et Litha (solstice d’été), la Witch House de Salem, seule structure permanente en ville ayant des liens directs avec les procès des sorcières de Salem de 1692, propose des démonstrations et des activités permettant d’en savoir un peu plus sur les traditions païennes.
Selon Roger Herson, un magicien, les boutiques New England Magic et Pentagram, situées à Salem, sont les lieux idéaux pour découvrir le paganisme, puisqu’il s’agit « d’un magasin et d’une école de sorcellerie ».
« De nombreuses sorcières sont toujours en activité à Salem et enseignent la « magie » de manière authentique, contrairement à celles qui font plus dans le strass et les paillettes », observe le magicien.
Salem et Asheville ne sont pas les seules villes connues pour leurs rassemblements païens. En Californie du Sud, Pacific Circle Revival organise une retraite communautaire lors de laquelle les campeurs se déconnectent pour mieux se reconnecter à la terre à l’aide de rituels spirituels et d’ateliers pédagogiques.
Tous les ans en juillet, à l’occasion du solstice d’été, WitchsFest USA, l’un des festivals païens les plus importants aux États-Unis, attire des milliers de personnes dans les rues de Manhattan pour des cercles de danse, soixante ateliers de magie différents et des conférences données par des figures païennes mondiales.
Les communautés adeptes du paganisme, qui regorgent de boutiques de voyance, de cours d'astrologie, de guérisseurs naturels et de magasins d'articles métaphysiques, en appellent aux composantes physiques du paganisme. Mais à Sedona, ville connue pour ses vortex et ses sites d’énergie tourbillonnante, ce sont les activités spirituelles qui attirent chaque année des milliers de touristes dans la région des Red Rocks.
« Les guides touristiques expliquent qu’il existe quatre vortex spécifiques autour de la ville : Airport Mesa, Cathedral Rock, Bell Rock et Boynton Canyon. Mais d’après les traditions locales, toute la zone est un vortex qui améliore les pratiques spirituelles, comme la méditation, la clairvoyance et le yoga », explique Susannah Crockford, conférencière en anthropologie à l’université d’Exeter (Royaume-Uni).
Si vous êtes à la recherche d’une expérience transformatrice, Sedonya Conscious Living Retreat permet aux visiteurs de prendre part à une cérémonie d’intention et d’activation de la nouvelle Lune et à une retraite Ritual to Rise en pleine nature.
Green Witch Creations, un apothicaire basé à Sedona, propose des ateliers d’émancipation spirituelle, d’alignement des chakras et de guérison de l’aura. Vous y trouverez également des bijoux et des cristaux liés aux chakras et vous pourrez participer à des lectures de cartes du tarot ainsi que des séances de Reiki (des soins énergétiques).
Dixie Deerman estime que les personnes qui s’intéressent au paganisme devraient d’abord chercher des façons de goûter à cette culture et être prêtes à apprendre.
« Les touristes affluent pour nous rencontrer et voir si ce que nous écrivons dans nos livres est vrai », raconte-t-elle au sujet des païens et du paganisme. « Ils voient que nous vivons ce que nous écrivons et cela les pousse à explorer cette voie », conclut-elle.
MOTS-CLÉS DU PAGANISME
CERNUNNOS : divinité celte antique de la nature, du monde sauvage et de la sexualité.
ISIS : divinité la plus puissante de l’Égypte antique, déesse de la guérison et de la magie.
DRUIDE : pratiquant du druidisme, une ancienne religion païenne vouant un culte à la nature qui croit en l'éthique environnementale.
WICCAN : pratiquant (souvent appelé sorcier ou sorcière) du Wicca, l’une des plus importantes religions païennes contemporaines vouant un culte à la nature.
PAÏEN : fidèle d’une religion polythéiste ou panthéiste qui voue un culte à la nature.
KÉMITE : personne qui adhère aux croyances de l’Égypte antique.
SORCIÈRE TIKTOK : influenceuse sur les réseaux sociaux qui partage ses connaissances sur la sorcellerie, la spiritualité et la magie.
PAÏEN NORDIQUE OU NORDISANT : fidèle des dieux viking qui considère les Eddas d’Islande et les sagas des Islandais (poèmes oraux datant du 13e siècle) comme des textes sacrés.
SORCELLERIE : pratique religieuse impliquant la magie et une affinité avec la nature, en général dans le cadre d’une tradition païenne.
#WITCHTOK : section de niche sur TikTok, une application de partage de vidéos, qui tourne autour de la magie et de la sorcellerie.
CÉRÉMONIES DE LA PLEINE LUNE : rituels qui ont lieu lors d’une pleine Lune pour aider à libérer la négativité et à recharger les batteries spirituelles et émotionnelles.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.