Des robots "serpents" pourraient bientôt assister les astronautes lors de missions lunaires

L'eau pourrait être utile aux astronautes, mais également éviter les personnes présentes d'être exposées à des rayonnements dangereux. En effet, les atomes d’hydrogène de l’eau dévient les particules entrantes à haute énergie sans les transformer en rayonnements secondaires, qui pourraient être encore plus nocifs.

Explorer les cratères reste une tâche ardue. En effet, ces derniers sont cerclés de parois raides et parfois abruptes, et composés de plusieurs fosses et chambres créées par d’anciennes coulées de lave. Ils subissent chaque jour de grandes variations de température de plus de 250 °C, et sont souvent à l’ombre du Soleil, rendant l’exploitation de l’énergie solaire inenvisageable.

En plus des humains, une petite armée de robots et de rovers sera nécessaire pour explorer ce lieu inhospitalier.