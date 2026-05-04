Les sept événements célestes à ne pas manquer en mai
En mai, le ciel nocturne multiplie les rendez‑vous spectaculaires : pluie d’étoiles filantes, alignements planétaires... Un mois idéal pour lever les yeux vers le ciel.
Une Super Lune bleue s'élève au-dessus du centre de Londres en 2018. Une deuxième pleine lune, tout aussi rare, clôturera le programme d'observation du ciel de ce mois de mai, aux côtés d'une pluie de météores, d'alignements planétaires et d'une vue imprenable sur le cœur lumineux de la Voie Lactée.
En ce mois de mai, le ciel nocturne regorge de spectacles : une pluie de météores et des conjonctions entre planètes et Lune, en passant par non pas une, mais deux pleines lunes. Ce mois offrira également des plages horaires plus longues pour mieux admirer le cœur de la Voie Lactée. Les astronomes amateurs de l'hémisphère nord pourront observer cette bande lumineuse de minuit environ jusqu'au petit matin.
Voici sept des plus beaux phénomènes astronomiques à ne pas manquer en ce mois de mai.
5 ET 6 MAI : PIC D'ACTIVITÉ DE LA PLUIE DE MÉTÉORES DES ÊTA AQUARIDES
Les Êtas Aquarides sont visibles du 19 avril au 28 mai, mais leur activité atteindra son apogée dans la nuit du 5 au 6 mai. Réputée pour ses météores rapides et lumineux et pour ses traînées persistantes, cette pluie de météores peut produire jusqu'à quelques dizaines de traînées par heure, en particulier dans l'hémisphère sud. Cette année, en raison d'une lune gibbeuse décroissante, seules les traînées les plus lumineuses seront visibles. Les observateurs patients, sous un ciel sombre, pourront toutefois en apercevoir quelques-unes, surtout aux premières heures du jour.
La pluie de météores des Êtas Aquarides traverse le ciel au-dessus de Næstved, au Danemark. Cette pluie annuelle atteint son apogée au début du mois de mai, offrant aux astronomes amateurs patients la possibilité d'observer des dizaines d'étoiles filantes par heure sous le ciel sombre d'avant l'aube.
12 ET 13 MAI : MARS, LA LUNE CROISSANTE ET SATURNE
Les 12 et 13 mai, sortez une heure avant le lever du soleil pour assister à un alignement spectaculaire dans le ciel oriental. Mars, Saturne et la Lune croissante s'aligneront presque parfaitement juste au-dessus de l'horizon, à l'est. Elles apparaîtront environ une heure avant le lever du soleil puis s'élèveront davantage dans le ciel avant que notre astre du jour ne se lève.
Pour les observer, cherchez un lieu offrant une vue dégagée sur l'est, par exemple au bord d'un lac ou au sommet d'une colline. Si les 12 et 13 mai offrent un alignement optimal, vous pourrez aussi admirer ce trio regroupé en forme de pyramide le 14 mai, quand la Lune ne sera plus qu'un très mince croissant.
16 MAI : LA NOUVELLE LUNE, PROPICE À L'OBSERVATION DE LA VOIE LACTÉE
Pour admirer le spectacle astronomique exceptionnel de ce mois de mai, le cœur de la Voie Lactée, sortez dans la nuit du 16 mai. La nouvelle lune ne diffusera aucune lumière. Ajoutez à cela un ciel sombre, comme ceux que l'on retrouve dans de nombreux parcs nationaux, et le centre galactique brillera de tout son éclat. Il s'agit également du meilleur moment pour photographier la Voie Lactée. Son centre apparaîtra vers 23 heures, selon votre position géographique, et restera visible jusqu'à la fin de la nuit.
La nouvelle lune est également le moment parfait pour observer des galaxies lointaines à l'aide d'un télescope. Parmi les plus faciles à observer, on peut citer la galaxie du Tourbillon, ou M51, près du manche de la Grande Ourse, et la galaxie du Sombrero, ou M104, près de l'étoile brillante Spica.
18 MAI : CONJONCTION LUNE-VÉNUS
Le 18 mai, ne manquez pas le coucher du soleil. Juste après, vous pourrez admirer la lune croissante et Vénus, la planète la plus brillante du ciel, apparaître très proches l'une de l'autre. Le duo brillera au-dessus de l'horizon ouest et restera visible pendant environ deux heures. À mesure que le ciel s'assombrira, vous pourrez aussi observer Mercure au-dessus de l'horizon ouest, ainsi que Jupiter au-dessus de la conjonction Lune-Vénus.
Rappel : ne pointez vos instruments d'observation vers l'ouest qu'une fois le Soleil complètement couché.
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Un mince croissant de lune à côté de la brillante Vénus au-dessus d'une rangée d'arbres dans l'obscurité matinale à Qazvin, en Iran, en 2014.
31 MAI : UNE RARE « LUNE BLEUE »
Le mois de mai s'achèvera sur un phénomène lunaire rare : une deuxième pleine lune au cours d'un mois civil, souvent appelée « lune bleue ». Selon la NASA, ce phénomène ne se produit environ qu'une fois tous les deux ou trois ans. Son nom ne signifie pas pour autant que notre satellite aura réellement une teinte bleutée. En fait, tout comme la pleine lune du début du mois de mai, elle pourra paraître jaunâtre lorsqu'elle sera proche de l'horizon. La Lune ne semble bleue que lorsque l'atmosphère terrestre contient certaines particules, telles que des cendres volcaniques.
TOUT LE MOIS : UTILISEZ JUPITER POUR REPÉRER LA CONSTELLATION DES GÉMEAUX
Pendant tout le mois de mai, Jupiter brillera de mille feux dans le ciel occidental et se trouvera également dans la position idéale pour vous aider à repérer la constellation des Gémeaux. La planète se trouvera près des deux étoiles les plus brillantes de la constellation : Castor et Pollux. Même si vous pouvez repérer les Gémeaux à l'aide d'un autre repère dans le ciel nocturne, la Grande Ourse, Jupiter offre ce mois-ci un repère visuel particulièrement facile à repérer.
TOUT LE MOIS : JUPITER S'APPROCHE DE VÉNUS
Au début du mois, Jupiter et Vénus apparaîtront à moins de 40 degrés l'une de l'autre, soit dix largeurs de poings, au-dessus de l'horizon ouest. D'ici le 25 mai, ces deux planètes s'aligneront à moins de 14 degrés, soit un peu plus d'une largeur de poing. Mercure fera son apparition plus tard dans le mois et deviendra plus facile à observer à mesure qu'il se dirigera vers son élongation est maximale, à la mi-juin.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.