Les sept événements célestes à ne pas manquer en mai

12 ET 13 MAI : MARS, LA LUNE CROISSANTE ET SATURNE

Les 12 et 13 mai, sortez une heure avant le lever du soleil pour assister à un alignement spectaculaire dans le ciel oriental. Mars, Saturne et la Lune croissante s'aligneront presque parfaitement juste au-dessus de l'horizon, à l'est. Elles apparaîtront environ une heure avant le lever du soleil puis s'élèveront davantage dans le ciel avant que notre astre du jour ne se lève.

Pour les observer, cherchez un lieu offrant une vue dégagée sur l'est, par exemple au bord d'un lac ou au sommet d'une colline. Si les 12 et 13 mai offrent un alignement optimal, vous pourrez aussi admirer ce trio regroupé en forme de pyramide le 14 mai, quand la Lune ne sera plus qu'un très mince croissant.

16 MAI : LA NOUVELLE LUNE, PROPICE À L'OBSERVATION DE LA VOIE LACTÉE

Pour admirer le spectacle astronomique exceptionnel de ce mois de mai, le cœur de la Voie Lactée, sortez dans la nuit du 16 mai. La nouvelle lune ne diffusera aucune lumière. Ajoutez à cela un ciel sombre, comme ceux que l'on retrouve dans de nombreux parcs nationaux, et le centre galactique brillera de tout son éclat. Il s'agit également du meilleur moment pour photographier la Voie Lactée. Son centre apparaîtra vers 23 heures, selon votre position géographique, et restera visible jusqu'à la fin de la nuit.

La nouvelle lune est également le moment parfait pour observer des galaxies lointaines à l'aide d'un télescope. Parmi les plus faciles à observer, on peut citer la galaxie du Tourbillon, ou M51, près du manche de la Grande Ourse, et la galaxie du Sombrero, ou M104, près de l'étoile brillante Spica.

18 MAI : CONJONCTION LUNE-VÉNUS

Le 18 mai, ne manquez pas le coucher du soleil. Juste après, vous pourrez admirer la lune croissante et Vénus, la planète la plus brillante du ciel, apparaître très proches l'une de l'autre. Le duo brillera au-dessus de l'horizon ouest et restera visible pendant environ deux heures. À mesure que le ciel s'assombrira, vous pourrez aussi observer Mercure au-dessus de l'horizon ouest, ainsi que Jupiter au-dessus de la conjonction Lune-Vénus.

Rappel : ne pointez vos instruments d'observation vers l'ouest qu'une fois le Soleil complètement couché.