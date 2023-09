Pour la NASA, la quête de vie extraterrestre commence sur Terre

Le NUI n'aurait pas la chance d'explorer le champ Aurora au cours de cette expédition, mais les cheminées n'étaient pas pour autant hors d'atteinte. Le soir même, avec la coopération des mouvements de la banquise, le brise-glace a eu droit à un passage à la verticale du champ hydrothermal, en traînant une caméra de pointe juste au-dessus du plancher océanique. Comme l'ont révélé les images, Aurora abritait un immense fumeur noir, un orifice approchant les deux mètres de large à travers lequel jaillissaient des minéraux sulfurés et surchauffés. En revanche, Aurora faisait plutôt figure de contrée dépeuplée dans le monde des cheminées hydrothermales, m'expliquait Eva Ramirez-Llodra, la directrice scientifique adjointe de l'expédition. Nous n'avons repéré qu'une poignée d'escargots et de crustacés, aucun signe des spectaculaires vers tubicoles ou des mollusques que l'on retrouve habituellement autour des autres cheminées abyssales. Malgré tout, au beau milieu de cette désolation s'épanouissait un jardin d'éponges de verre. Souvent reléguées au statut de créatures à peine vivantes, ces dentelles océaniques étaient à première vue les seuls organismes présents en abondance dans les parages. Leurs squelettes sont en grande partie composés de silice, au lieu du traditionnel carbonate de calcium, et ce n'est pas sans raison. Dans les profondeurs, la silice est un élément répandu et la vie a trouvé un moyen de l'utiliser à travers ces curieuses éponges.

Malgré tous les problèmes rencontrés lors de ce voyage, le groupe a réussi à établir un premier contact visuel avec Aurora. Les cheminées étaient actives et encore plus mystérieuses que prévu. La plus grande cheminée du champ était également le fumeur noir le plus massif jamais observé par German au cours de sa carrière.

UN OCÉAN DE GLACE

L'océan Arctique est parfois plus froid que ses homologues du système solaire. Pour une personne aussi frileuse que moi, ce n'est pas toujours une partie de plaisir. Cela dit, le froid humide et pénétrant d'une grotte italienne s'est avéré bien pire. Il s'est glissé au plus profond de moi et a refusé de partir. Pourquoi les incubateurs de vie du système solaire n'offrent-ils pas un climat plus tropical ?

En février dernier, j'ai visité les grottes de Frassassi, dans le centre de l'Italie, en compagnie de scientifiques lancés sur les traces des créatures les plus mystérieuses de la planète : les microbes qui peuplent les eaux souterraines de la grotte. Dans ces eaux toxiques et pauvres en oxygène, ces improbables populations vivent de la lente combustion de l'eau qui interagit avec la roche, produisant au passage des carburants métaboliques comme le sulfure d'hydrogène et le méthane, tout comme les organismes associés aux cheminées hydrothermales océaniques.