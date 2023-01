Comment deux musiciens ont révolutionné l'histoire de l'astronomie

Située à une centaine de kilomètres à l’ouest de Londres, la ville de Bath, alors en plein essor, possédait une scène intellectuelle animée, et William se plaça au cœur de ce mouvement. Il rejoignit la Bath Philosophical Society et s'imprégna, par le biais de conférences, de discussions et de lectures, des dernières découvertes en matière de science et de physique. Il étudia la relation entre l’acoustique et les mathématiques. Ces intérêts le conduisirent à la physique, puis à l’optique, qui l’initia à son tour à l’astronomie. Malgré son amour pour la musique, sa passion pour l'astronomie l’emporta dans une mission personnelle pour apprendre « la construction des cieux ».

UNE IMMENSE DÉCOUVERTE

Au début des années 1770, William étudiait la conception de télescopes. Pour pouvoir gérer son double engagement dans la musique et l’astronomie, William invita sa sœur Caroline, alors âgée de 22 ans, à le rejoindre à Bath après la mort de leur père. La jeune femme, qui vivait cloîtrée à Hanovre et s’occupait de leur mère, accepta volontiers la proposition de son frère et arriva en Angleterre en 1772. Musicienne accomplie, elle chantait et jouait du clavecin.

Tout en poursuivant ses études dans la musique et en s’occupant de la maison, elle travaillait aux côtés de son frère. Caroline était elle aussi captivée par le ciel nocturne, et s’imprégna des connaissances de son frère en astronomie. Un rythme de travail s’installa alors entre les deux : tandis que William faisait les observations, Caroline se chargeait de cataloguer et de calculer les emplacements, un travail exigeant et une étape importante qui fit avancer l’astronomie vers son approche mathématique actuelle.