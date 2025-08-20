Qu’est-ce que le Jurassique et pourquoi a-t-il pris fin ?

Le Jurassique est une période géologique qui a commencé il y a 201,3 millions d’années et s’est terminée il y a 145 millions d’années. Il s’agit de la période intermédiaire de l’ère du Mésozoïque.

La période du Jurassique tient son nom des dépôts de calcaire du Jura, découverts dans les montagnes du même nom par le géologue allemand Alexander von Humboldt. En se basant sur cette découverte, le scientifique français Alexandre Brongniart a, plus tard, contribué à définir la période du Jurassique.

Le Jurassique est divisé en trois périodes : le Jurassique inférieur, le Jurassique moyen et le Jurassique supérieur, aussi dénommés Lias, Dogger et Malm. De manière générale, le Jurassique nous a offert un nombre important de fossiles particulièrement bien préservés, autant de détails de la vie préhistorique. Parmi eux, des dinosaures théropodes, que les scientifiques pensent être les ancêtres des oiseaux.

Grâce à ce riche trésor fossilifère, nous savons que le Jurassique était l’âge des dinosaures arpentant une Terre tropicale pleine de fougères, prêles, cycadophytes et conifères. C’était un temps où les mers intérieures, nées d’effondrements des terres, étaient emplies de monstres marins, de requins et de planctons rouge sang. LE CLIMAT DU JURASSIQUE

Au début du Jurassique, la division du supercontinent de la Pangée a continué et s’est accélérée. La Laurasie, l’hémisphère nord, s’est détachée pour devenir l’Amérique du Nord et l’Eurasie. Le Gondwana, l’hémisphère sud, n’a commencé à se désolidariser qu’au milieu du Jurassique.

La portion orientale, l’Antarctique, Madagascar, l’Inde et l’Australie, se sont désolidarisées de la partie occidentale, l’Afrique et l’Amérique du Sud. De nouveaux océans ont inondé les espaces qui se trouvaient entre eux. Des montagnes se sont élevées du plancher marin, élevant le niveau des mers, gagnant les continents.

Toute cette eau a changé le climat auparavant chaud et sec, qui est devenu humide et subtropical. Les déserts secs ont lentement pris une teinte plus verte. Les cycadophytes au feuillage palmier proliféraient, tout comme les conifères tels que les araucarias et les pins.

Le ginkgo tapissait le sol des latitudes du grand et moyen Nord, et les podocarpes, de la famille des conifères, connaissaient un grand succès dans leur conquête du sud de l’équateur. Des fougères arborescentes se retrouvaient un peu partout.