Qu’est-ce que le Jurassique et pourquoi a-t-il pris fin ?
Le Jurassique, jours glorieux des dinosaures... et période à laquelle le climat terrestre est passé de chaud et sec à humide et subtropical.
La période du Jurassique était caractérisée par un climat chaud et humide qui a permis à une végétation luxuriante, où la vie abondait, de se développer. De nombreux nouveaux dinosaures sont apparus, et en masse. Sur cette illustration, des Dimorphodon, des reptiles volants, survolent un troupeau de Mamenchisaurus se rendant à une rivière pour s’y abreuver.
Le Jurassique est une période géologique qui a commencé il y a 201,3 millions d’années et s’est terminée il y a 145 millions d’années. Il s’agit de la période intermédiaire de l’ère du Mésozoïque.
La période du Jurassique tient son nom des dépôts de calcaire du Jura, découverts dans les montagnes du même nom par le géologue allemand Alexander von Humboldt. En se basant sur cette découverte, le scientifique français Alexandre Brongniart a, plus tard, contribué à définir la période du Jurassique.
Le Jurassique est divisé en trois périodes : le Jurassique inférieur, le Jurassique moyen et le Jurassique supérieur, aussi dénommés Lias, Dogger et Malm. De manière générale, le Jurassique nous a offert un nombre important de fossiles particulièrement bien préservés, autant de détails de la vie préhistorique. Parmi eux, des dinosaures théropodes, que les scientifiques pensent être les ancêtres des oiseaux.
Grâce à ce riche trésor fossilifère, nous savons que le Jurassique était l’âge des dinosaures arpentant une Terre tropicale pleine de fougères, prêles, cycadophytes et conifères. C’était un temps où les mers intérieures, nées d’effondrements des terres, étaient emplies de monstres marins, de requins et de planctons rouge sang.
LE CLIMAT DU JURASSIQUE
Au début du Jurassique, la division du supercontinent de la Pangée a continué et s’est accélérée. La Laurasie, l’hémisphère nord, s’est détachée pour devenir l’Amérique du Nord et l’Eurasie. Le Gondwana, l’hémisphère sud, n’a commencé à se désolidariser qu’au milieu du Jurassique.
La portion orientale, l’Antarctique, Madagascar, l’Inde et l’Australie, se sont désolidarisées de la partie occidentale, l’Afrique et l’Amérique du Sud. De nouveaux océans ont inondé les espaces qui se trouvaient entre eux. Des montagnes se sont élevées du plancher marin, élevant le niveau des mers, gagnant les continents.
Toute cette eau a changé le climat auparavant chaud et sec, qui est devenu humide et subtropical. Les déserts secs ont lentement pris une teinte plus verte. Les cycadophytes au feuillage palmier proliféraient, tout comme les conifères tels que les araucarias et les pins.
Le ginkgo tapissait le sol des latitudes du grand et moyen Nord, et les podocarpes, de la famille des conifères, connaissaient un grand succès dans leur conquête du sud de l’équateur. Des fougères arborescentes se retrouvaient un peu partout.
Les océans, et surtout les mers intérieures nouvellement formées, peu profondes, abritaient une vie diverse et abondante. Les plésiosaures aux pattes palmées, les crocodiles marins géants, les requins et les raies dominaient la chaîne alimentaire. Des ichthyosaures aux allures de poissons, des céphalopodes ressemblant à des poulpes et des ammonites habitant des coquillages à spirale proliféraient dans les eaux.
Des récifs coralliens ont investi les eaux chaudes, et les éponges, escargots et mollusques s’épanouissaient. Du plancton flottant, microscopique, se retrouvait en abondance dans les mers et les océans, et on dit même que les eaux de certains d'entre eux devenaient rouges tant leur nombre était grand.
Les dinosaures étaient légion lors du Jurassique. Des espèces comme Harpactognathus, Camarasaurus, Ceratosaurus, Allosaurus, Camptosaurus, Marshosaurus et Megalneusaurus (illustrés ci-dessus) se sont vite imposées en maîtresses sur le monde.
LES DINOSAURES DU JURASSIQUE
Sur la terre, les dinosaures imposaient leur marque, littéralement. Brachiosaurus, un sauropode herbivore, se dressait, haut de 16 mètres, pour étirer son corps de 26 mètres de long ; il pesait plus de 80 tonnes.
Diplodocus, un autre sauropode, mesurait 27 mètres de long. Les tailles titanesques de ces dinosaures auraient pu dissuader les attaques de la part d’Allosaurus, un dinosaure trapu et carnivore qui se déplaçait sur deux jambes puissantes.
Mais les allosaures et les autres carnivores rapides, comme les cœlurosaures, parvenaient parfois à les dévorer. Le stégosaure, qui pourtant portait une armure massive, était également une proie.
Archæopteryx, considéré comme le premier oiseau connu, a probablement expérimenté les premiers vols battus ou planés à la fin du Jurassique. Il a sans doute évolué d’un ancien dinosaure du clade des coelurosaures. Archæoptéryx devait partager son espace aérien avec les ptérosaures, des reptiles volants qui arpentaient le ciel depuis la fin du Trias. En outre, les insectes, comme les cicadelles et les coléoptères, étaient abondants.
Beaucoup des premiers mammifères terrestres déambulaient entre les pattes des dinosaures, ignorants du fait que leur espèce viendrait à dominer le monde une fois les dinosaures non-aviaires rayés de la surface de la planète lors de l’extinction de masse de la fin du Crétacé.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.