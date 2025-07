Moyen Âge : des forteresses construites pour faire la guerre

Le fort en bois surmontant ces mottes furent bientôt remplacé par une grande tour en pierre généralement carrée. Cette tour centrale portait le nom de keep en anglais, de bergfried en allemand, de maschio en italien et, bien sûr, de donjon en français. Mais son nom espagnol, torre del homenaje (tour d’hommage), renvoie à l’une de ses fonctions. À partir du milieu du 10 e siècle, après la chute de l’Empire carolingien, le pouvoir impérial en Europe occidentale et centrale était en train de se voir remplacé par un grand nombre de seigneurs féodaux qui étaient pratiquement souverains sur leurs territoires. Les tours d’hommage offraient des espaces où les vassaux pouvaient venir prêter allégeance à leurs seigneurs.

Les châteaux de pierre qui sont pour nous aujourd’hui emblématiques du Moyen Âge apparurent à partir des 11e et 12e siècles et dérivèrent de fortifications antérieures plus élémentaires. La nature changeante de la guerre fut le principal moteur de ce passage de simples donjons en bois à des châteaux imposants en pierre. Exceptées quelques batailles rangées, la guerre médiévale se concentrait le plus souvent sur la tentative de contrôler les forteresses d’un territoire donné. Et plus les techniques et la technologie des assaillants se sophistiquèrent, plus les bâtisseurs de châteaux redoublèrent d’ingéniosité. L’architecture des châteaux intégra alors un ensemble de murailles concentriques. En leur centre, l’ancien donjon fut agrandi pour servir d’ultime bastion défensif. Ces forteresses imposantes s’avérèrent remarquablement efficaces pour repousser attaques et invasions.