Comment Rome a arrêté les Huns dans leur conquête de la Gaule

Les Huns ne furent une puissance dominante en Europe que durant sept courtes décennies, mais leur notoriété perdura des siècles. Les Huns venaient d’Asie et arrivèrent d’abord dans le sud-est de l’Europe, en 370. Ils agrandirent rapidement leur territoire grâce à leur cavalerie rapide comme l’éclair et à la précision de leurs archers, et ils inspiraient la crainte partout où ils allaient. À son apogée, l’empire d’Attila s’étendait du Rhin à la mer Noire. En plus de leur puissance militaire, les Huns étaient doués pour forger des alliances avec les chefs tribaux de la région (Alains, Ostrogoths et Gépides) en leur offrant des biens en échange de leur loyauté. Pour conserver ces « amitiés », les Huns durent conquérir davantage de terres afin d’accaparer davantage de richesses pour payer leurs « amis ». Sous l’influence d’Attila, les Huns prospérèrent. Mais après sa mort en 453, les Huns virent leur domination disparaître rapidement. En 454, des tribus vassales écrasèrent les Huns lors de la bataille de la Nedao, et leur suprématie cessa peu de temps après.