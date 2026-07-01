Ulysse explorateur : ce que raconte vraiment L’Odyssée

Le commerce en mer Égée orientale avait repris graduellement entre les 10e et 8e siècles avant notre ère (période à laquelle L’Odyssée aurait été composée), chose qui se traduisit par une phase d’expansion que l’on appelle la colonisation grecque.

En cette époque d’exploration et de redécouverte de la mer, L'Odyssée devint un guide de conduite dans un univers rempli de dangers et de mystères. Avant qu’il ne devienne le célèbre marin de L’Odyssée, le roi d’Ithaque avait été un redoutable guerrier et avait combattu sur le front dans la plaine de Troie. Mais au cours de son long voyage, il se transforma. Le héros de guerre épique et typique devint le héros d’un monde nouveau.

ULYSSE LE RUSÉ

Parée d’armures en bronze et montée sur de magnifiques chars, la marée d’hommes que Priam, le vieux roi de Troie, contemplait depuis les remparts de sa ville était aussi impressionnante que terrifiante. Dans cette célèbre scène du chant III de L’Iliade, que l’on appelle la theikhoskopia (la vue depuis le mur), Homère raconte que Priam fit appeler Hélène, ancienne reine de Sparte, dont la fuite avec – ou, selon d’autres versions, l’enlèvement par – son amant, Paris, prince de Troie, avait déclenché la guerre. Il lui demanda de lui dire qui était le plus remarquable des guerriers achéens qui assiégeaient la ville.

Priam observa un personnage qui se démarquait et qui allait « tout comme un bélier, parcourant les rangs de ses hommes », selon le vieillard. « Il m’a tout l’air du mâle à l’épaisse toison en train de passer en revue son grand troupeau de brebis blanches ». Mais Hélène répondit : « Celui-là, c’est le fils de Laërte, l’industrieux Ulysse. Il a grandi dans le pays d’Ithaque et sur son sol rocheux. Il est expert en ruses de tout genre autant qu’en subtils pensers. » (trad. Paul Mazon).

Anténor, sage conseiller de Priam, raconte que lorsque Ulysse, lors d’une ambassade à Troie, se levait pour parler, il « se dressait, il restait là, debout, sans lever les yeux, qu’il gardait fixés à terre ». « Mais à peine avait-il laissé sa grande voix sortir de sa poitrine, avec des mots tombant pareils aux flocons de neige en hiver, aucun mortel alors ne pouvait plus lutter avec Ulysse », poursuit-il. Le roi et son conseiller soulignent la redoutable supériorité de leur adversaire, tant sur le champ de bataille que dans l’expression de son opinion (excellence au combat et dans le conseil étant les qualités qui définissent les grands héros d’Homère). Homère emploie l’adjectif polytropos (« aux mille ruses », « aux mille détours ») pour caractériser Ulysse. Le terme renvoie à sa ruse, donc, mais aussi à sa curiosité et à sa ressource face à l’incertitude.

Dans L’Iliade, Ulysse est maintes et maintes fois impliqué dans des activités exigeant des compétences qui dépassent la simple bravoure : combats de front avec l’ennemi, espionnage et missions diplomatiques. Une nuit, alors que les Achéens s’apprêtent à lancer un raid contre le camp ennemi afin de découvrir les intentions des Troyens, c’est Diomède qui se propose d’entreprendre cette dangereuse mission, à la condition que quelqu’un l’accompagne. Tous les héros proposent alors de venir avec lui, mais il choisit Ulysse : « Du moment que vous m’invitez à choisir, seul, mon camarade, puis-je ne pas songer au divin Ulysse, dont l’âme et le cœur superbe sont prêts avant tous les autres pour tous les travaux […] Avec lui sur mes pas, tous deux nous sortirions d’un braisier ardent, tant il sait, mieux qu’un autre, avoir d’idées. »