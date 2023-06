La vie des soldats de l’Empire romain révélée par des échanges épistolaires

Les tablettes ont survécu par chance, et parce qu’on s’en est débarrassé. Il est très probable qu’elles aient été envoyées à quelqu’un à Vindolanda, à moins que les textes ne soient des ébauches plutôt que des versions finales bien polies. Quelques-unes furent peut-être jetées par accident, mais d’après les historiens, presque toutes furent abandonnées, car elles ne valaient plus d’être conservées plus longtemps, en particulier si leur propriétaire s’apprêtait à être muté sur un autre avant-poste et devait décider de ce qui valait vraiment la peine d’être emporté.

Peu de textes sont complets, et la tâche de déchiffrer chacun d’entre eux est semblable à la résolution d’une grille de mots croisés dans une autre langue et sans indices tangibles. Il s’agit de bribes de communications, jamais entendues que d’un seul côté et écrites par des étrangers qui s’adressent à (ou parlent) d’autres étrangers. Parfois, il existe suffisamment d’extraits issus de suffisamment de correspondances pour se faire une idée de l’identité d’une personne, de son statut, de sa famille et de ses amis. Mais même ainsi subsistent de nombreuses questions. Les chaussures mentionnées dans la première lettre sont-elles jamais arrivées ? On n’a pour le moment pas retrouvé de réponse, leur destin demeurera vraisemblablement inconnu.