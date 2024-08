Jane Austen, la romancière du mariage qui préféra le célibat

Mais plutôt que de vitupérer ouvertement contre l’ordre social et les valeurs de son époque, Jane Austen s’est servie de son sens de l’observation pour mettre en évidence leurs limites. Elle a porté son regard curieux et inquisiteur sur les personnes et les situations l’entourant, édulcorant ses critiques et soulevant des problèmes sociaux avec passion, perspicacité et, par-dessus tout, humour. Elle était le plus intéressée par les personnages qu’elle partageait avec ses lecteurs et qui reflétaient les différents types de personnalités et d’attitudes de son cercle social. Ses observations intemporelles de la nature humaine et la manière dont le monde transcende n’importe quelle limitation de l’univers dans lequel elle évoluait sont devenues des classiques.