La myopie touchera la moitié de la population mondiale en 2050 : comment s'en protéger ?

Un nouveau problème de santé publique se profile à l’horizon : les taux de myopie augmentent à une vitesse alarmante. Selon les estimations de l’American Optometric Association, les diagnostics de ce trouble visuel auraient progressé de plus de 25 % dans les quarante dernières années, et l’Institut américain de l’œil prévoit que près de la moitié de la population mondiale sera myope d’ici 2050.

Cette augmentation est si spectaculaire « que le terme "épidémie de myopie" a été utilisé pour décrire le phénomène », commente Marc Mathias, professeur agrégé d’ophtalmologie à la faculté de médecine de l’Université du Colorado.

Les enfants sont tout particulièrement touchés, ce qui, d’après les scientifiques, pourrait être lié au temps de plus en plus limité qu’ils passent en extérieur, notamment du fait des écrans. Une étude a en effet démontré qu’en 2022, seuls 27 % des enfants jouaient régulièrement dehors, contre 80 % des adolescents il y a seulement deux générations.

Pour cette raison, un rapport publié en 2024 par les Académies nationales américaines des sciences, d’ingénierie et de médecine sur les causes et la prévention de la myopie recommande aux parents de faire davantage sortir leurs enfants afin de protéger leur santé visuelle.

« Notre rapport réaffirme ce que la littérature scientifique indique depuis plus de quinze ans : passer davantage de temps dehors pendant l’enfance semble avoir un effet protecteur contre l’apparition et le développement de la myopie », décrit Terri Young, coautrice du rapport, ophtalmologiste pédiatrique et directrice du département d’ophtalmologie et de sciences visuelles de l’Université du Wisconsin.

Voici pourquoi la lumière du soleil et la nature sont importantes pour préserver la bonne santé de nos yeux, et combien de temps nous devrions consacrer aux activités en plein air afin d’en tirer les avantages.

LA MYOPIE, PLUS QU’UN SIMPLE INCONFORT

La myopie, qui se traduit par une vision floue de loin et nette de près, est liée à un allongement anormal du globe oculaire. Lorsque l’œil s’allonge, la rétine, la membrane chargée de capter les signaux lumineux afin de les transformer en représentation visuelle, doit « s’étirer » pour continuer à le recouvrir, explique Sara Weidmayer, docteure en optométrie au sein du VA Ann Arbor Healthcare System, dans le Michigan.

Une fois que cette élongation s’est produite, elle ne peut être inversée. Le trouble visuel qu’elle provoque peut alors affecter la vie quotidienne, les performances au travail et à l’école, la sécurité au volant, mais aussi la confiance en soi et les performances sportives. Bien que des lunettes et lentilles de contact soient souvent prescrites pour en corriger les effets au quotidien, en réalité, la myopie ne représente pas qu’un simple inconfort.

« Lorsque les yeux sont allongés, les structures étirées à l’intérieur de ceux-ci sont beaucoup plus exposées à de nombreuses affections oculaires, dont certaines peuvent réduire la vision de façon permanente et, dans certains cas, entraîner une perte de vision et la cécité », avertit Laura Di Meglio, professeure d’ophtalmologie au Wilmer Eye Institute de la faculté de médecine de l’Université Johns-Hopkins.

Le glaucome, la cataracte précoce, la dégénérescence maculaire liée à l’âge, les déchirures et les décollements de la rétine sont quelques-unes des affections oculaires les plus préoccupantes pour les personnes atteintes de myopie.

POURQUOI LA LUMIÈRE DU SOLEIL FAVORISE LA SANTÉ OCULAIRE

Passer plus de temps dehors et s’exposer davantage à la lumière soleil est bénéfique pour la santé oculaire de tout un chacun, mais tout particulièrement pour celle des enfants. « Pour les jeunes enfants dont les yeux sont encore en développement, passer du temps en extérieur aide à prévenir l’allongement excessif du globe oculaire », explique Chase Ludwig, chirurgien vitréo-rétinien au Byers Eye Institute de l’école de médecine de l’Université de Stanford.

En effet, la lumière du soleil déclenche la libération de dopamine, un neurotransmetteur présent dans le cerveau et la rétine qui, selon le spécialiste, « régule la croissance de l’œil et veille à ce que la rétine conserve sa forme correcte ».

La dopamine aide également l’œil à s’adapter aux différentes conditions de luminosité en régulant l’interaction des images avec des récepteurs spécifiques de la rétine, et cette interaction est elle aussi bénéfique pour la forme et la santé de l’œil, ajoute Inna Lazar, optométriste à Darien, dans le Connecticut.

En outre, la lumière du soleil favorise la production de vitamine D, « qui peut renforcer les tissus oculaires », révèle Isdin Oke, ophtalmologue au Boston Children’s Hospital et professeur d’ophtalmologie à la Harvard Medical School. Selon lui, entre autres bienfaits, la vitamine D réduit en effet l’inflammation oculaire, améliore la fonction de la cornée et contribue à la production de larmes. Elle renforce également la sclérotique, la couche externe de l’œil, « ce qui aide à prévenir l’étirement ou l’amincissement », ajoute Di Meglio.

Au-delà de son effet sur la myopie, « la vitamine D jouerait aussi un rôle dans la prévention ou l’amélioration d’autres affections oculaires, telles que la dégénérescence maculaire liée à l’âge [ou DMLA], la rétinopathie diabétique, la sécheresse oculaire et l’uvéite, du fait de ses propriétés anti-inflammatoires et anti-oxydantes », explique Jacqueline Nguyen, professeure adjointe de clinique au Kellogg Eye Center de l’Université du Michigan.

Pour toutes ces raisons, plusieurs études montrent qu’une exposition régulière à la lumière du soleil et à l’extérieur est associée à des taux de myopie plus faibles chez les enfants.

LES AUTRES FACTEURS EN CAUSE

Sortir davantage ne permet pas seulement d’accéder à plus de lumière et aux avantages qui en découlent, mais aussi d’échapper à certains facteurs susceptibles d’endommager directement notre vision.

D’après Mathias, les recherches montrent que les écrans jouent notamment un rôle indéniable dans l’épidémie de myopie.

En effet, les écrans et autres activités qui ne nécessitent d’utiliser que notre vision de près ne donnent pas à nos yeux l’occasion de renforcer les muscles liés à la vision de loin. En outre, pratiquer de telles activités pendant de longues périodes « semble déclencher un allongement de l’œil destiné à réduire l’effort nécessaire pour bien voir de près », explique Weidmayer.

Ce facteur de risque est particulièrement important pour les yeux des plus jeunes, qui sont encore en développement, ajoute-t-elle.

Pour cette raison, mais aussi du fait des préoccupations liées aux émissions de lumière bleue des écrans, l’Organisation mondiale de la santé recommande de ne jamais exposer un enfant de moins de deux ans à un écran, et de ne pas dépasser une heure par jour pour les enfants âgés de deux à cinq ans.

Cependant, « même après cinq ans, il est important de continuer à limiter le temps passé devant les écrans pour les jeunes enfants et les adolescents dont les yeux sont encore en plein développement », ajoute Mathias.

Au-delà des écrans et des activités nécessitant une utilisation excessive de la vision de près, certains attribuent également l’augmentation des taux de myopie à des prédispositions génétiques, « mais celles-ci représentent moins de 10 % des cas, comme le montrent les études d’association pangénomique », affirme Ludwig.

COMMENT RÉDUIRE LE RISQUE DE MYOPIE ?

Pour tous ces facteurs, le récent rapport d’étude des Académies nationales américaines des sciences, d’ingénierie et de médecine recommande « de faire passer davantage de temps en extérieur aux jeunes enfants pendant la journée, et de continuer à pratiquer des activités en extérieur tout au long de l’enfance et jusqu’au début de l’âge adulte ».

Le rapport propose ainsi « au moins une heure d’activité en plein air par jour », une recommandation soutenue par d’autres recherches additionnelles, révèle Oke. Une méta-analyse a en effet démontré que l’incidence de la myopie diminuait de 45 % pour 1 heure passée en extérieur chaque jour, et de 50 % pour 76 minutes.

Il est également essentiel de réaliser des bilans visuels régulièrement, en particulier pour les enfants. « Lorsque la myopie apparaît tôt chez un enfant, elle est plus susceptible de progresser, et la myopie progressive est un véritable problème de santé publique », prévient-elle.

Pour protéger la santé des yeux, Ludwig conseille aux enfants comme aux adultes de faire des pauses lorsqu’ils lisent, regardent des écrans ou s’adonnent à des tâches qui nécessitent une vision de près prolongée.

Lorsque vous êtes devant un écran ou réalisez une activité de près « suivez la règle du 20-20-20 » : toutes les 20 minutes, regardez quelque chose situé à 20 pieds (6 mètres) de distance pendant au moins 20 secondes. « Ce simple conseil peut réduire considérablement la fatigue oculaire », ajoute-t-il. Il convient également de veiller à ce que les espaces de lecture et d’activité de près soient bien éclairés et de « maintenir une distance saine d’au moins une longueur de bras avec vos écrans ».