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L'eau trouble pousse les requins à attaquer plus volontiers les humains

Pour cette raison, les experts déconseillent les baignades après une tempête ou dans un estuaire.

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