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Floride : à la recherche du crotale pygmée dans les marécages

Les serpents qui mordent le plus sont les plus petits spécimens, comme le serpent à lunettes nain, le plus petit crotale de Floride, ou le crotale pygmée. Tous deux mesurent en moyenne entre 35 cm et 70 cm.

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