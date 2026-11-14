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Le maître de la brousse : un crotale vivant caché dans la forêt amazonienne

Ce serpent à la robe aux teintes de feuilles mortes est le plus grand des vipéridés et peut frapper à 1,5 m de distance, ce qui complique fortement sa capture.

Ce serpent à la robe aux teintes de feuilles mortes est le plus grand des vipéridés ...

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