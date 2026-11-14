Le maître de la brousse : un crotale vivant caché dans la forêt amazonienne
Ce serpent à la robe aux teintes de feuilles mortes est le plus grand des vipéridés et peut frapper à 1,5 m de distance, ce qui complique fortement sa capture.
Ce frêle serpent figé dans l'ambre est décrit comme une toute nouvelle espèce, le Xiaophis myanmarensis.
PHOTOGRAPHIE DE Ryan Mckellar, Royal Saskatchewan Museum
Un deuxième morceau d'ambre contient ce qui semble être un bout de peau de serpent entouré, entre autres, d'excréments d'insectes.
PHOTOGRAPHIE DE Ryan Mckellar, Royal Saskatchewan Museum
PHOTOGRAPHIE DE Ryan Mckellar, Royal Saskatchewan Museum
Un gros plan de ce morceau de peau montre une pigmentation et des formes régulières.
PHOTOGRAPHIE DE Ryan Mckellar, Royal Saskatchewan Museum