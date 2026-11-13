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Thaïlande : le cobra à monocle, un serpent aussi rare que dangereux

Après plusieurs heures de recherche, les experts parviennent à mettre la main sur ce cobra très discret. Il tire son nom du motif unique en forme d'anneau présent à l'arrière de sa coiffe.

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