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La vipère de la mort, un des serpents les plus vifs de la planète

Cette petite vipère est dotée d'un camouflage qui lui permet de passer totalement inaperçue dans la nature de l'outback australien.

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