Quelles sont les meilleures destinations pour profiter de paysages enneigés ?

LE PARC NATIONAL DE YELLOWSTONE, DANS LE MONTANA

Environ 380 centimètres de neige tombent chaque année sur les sommets, prairies, canyons et rivières du parc national de Yellowstone, dans le Montana. Cet État abrite une partie des montagnes Rocheuses, l’une des cinq destinations américaines de cette liste qui devraient bénéficier de conditions favorables aux chutes de neige cet hiver. Les prévisions de la NOAA sont une très bonne nouvelle pour le tourisme du Montana, tout particulièrement pour ses sublimes destinations sauvages.

À Yellowstone, lancez-vous dans une excursion en autocar des neiges et vous pourrez peut-être voir ses emblématiques bisons et élans parcourir les splendides paysages gelés du parc. Ensuite, allez vous réchauffer en plongeant dans les sources chaudes de Yellowstone, à Gardner, une ville située à l’entrée nord du parc.

ANCHORAGE, EN ALASKA

Contrairement au reste des États-Unis, où la neige tend à se limiter aux plus hauts sommets, cette ville de basse altitude est recouverte de blanc pendant plusieurs mois chaque année. L’hiver dernier, plus de 330 centimètres de neige sont tombés sur Anchorage, un quasi-record pour la ville la plus peuplée d’Alaska.

Cet hiver, Anchorage sera la destination idéale pour celles et ceux qui souhaitent vivre des aventures enneigées. Pour une expérience typique, faites du « mushing », une balade avec des chiens de traineaux dans la neige, et si vous souhaitez aller encore plus vite, vous pouvez même le faire sur des glaciers. Des hélicoptères ou de petits avions au départ d’Anchorage vous permettront d’atteindre ces paysages gelés et de découvrir des vues inoubliables sur l’Alaska.

MONT RAINIER, ÉTAT DE WASHINGTON

Peu de destinations du Nord-Ouest Pacifique reçoivent plus de neige que le mont Rainier, un majestueux volcan de 4 392 mètres d’altitude situé à une cinquantaine de kilomètres au sud de Seattle. Selon le Service des parcs nationaux des États-Unis, entre 1 300 et 2 300 centimètres de neige y tombent généralement chaque année.

Tandis qu’en été, les touristes viennent pour admirer ses spectacles de fleurs sauvages, en hiver, ce sont ses chutes d’eau gelées, ses randonnées en forêt, ses cabanes en bois, ses sources thermales, ses restaurants et ses bars, ses télécabines pittoresques, ainsi que Crystal Mountain, la plus grande station de ski de l’État de Washington, qui constituent les véritables attractions du mont Rainier.

SYRACUSE, ÉTAT DE NEW YORK

Située près de la région des Grands Lacs, qui devrait connaître de fortes précipitations hivernales cette année, Syracuse est l’une des villes les plus enneigées des États-Unis. Bien qu’elle ne soit généralement pas incluse dans les listes de destinations à visiter dans l’État de New York, celle-ci devient bien plus attractive avec l’arrivée de la saison hivernale du fait des 290 centimètres de neige qu’elle reçoit en moyenne chaque année.

Une fois cette couche blanche bien installée, les touristes peuvent se lancer sur les pistes du Syracuse Golf & Ski Center, mais aussi aller faire patin à glace sur la patinoire en plein air installée sur Clinton Square, une place emblématique entourée de bâtiments historiques et décorée d’un gigantesque sapin de Noël. Assurez-vous de planifier votre séjour pour profiter au mieux des activités saisonnières de Syracuse, telles que le Winterfest de février, un festival de onze jours ouvert à tous les âges, qui propose des feux d’artifice, des chasses au trésor, des courses de traineaux, des concerts et des camions-restaurants.

BRECKENRIDGE, DANS LE COLORADO

Chaque hiver, de la poudreuse fraîche vient également tapisser les pistes du Colorado, ouvrant ainsi la voie aux visiteurs prêts à chausser leurs skis et leurs snowboards. Dominé par les montagnes Rocheuses, cet État est l’une des principales destinations de sports d’hiver aux États-Unis. Certaines des stations de ski les plus réputées du pays y sont installées, telles que Breckenridge, qui abrite cinq sommets qui s’élèvent jusqu’à plus de 3 600 mètres d’altitude : Crested Butte, Stevens Pass, Seven Springs, Paoli Peaks et Whistler Blackcomb.