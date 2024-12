Où partir en décembre ? Nos conseils pour les retardataires

La capitale écossaise offre une ambiance magique à l’approche des fêtes de fin d’année. Face aux journées qui se raccourcissent, les rues d’Édimbourg s’illuminent d’une ribambelle de guirlandes et de décorations de Noël qui réchauffent le cœur des passants. Le château d’Édimbourg, construit au sommet d’un volcan éteint, ouvre les festivités avec son célèbre Castle of Light, un magnifique spectacle d’illuminations nocturnes sur les murs de pierre de l’édifice médiéval. Au Jardin botanique royal, vous pourrez admirer des auvents lumineux, un spectacle de lasers, un petit sentier décoré de plus d’un million de lumières scintillantes, et bien d’autres attractions à thème. Le marché de Noël des East Princes Street Gardens, qui n’est pas sans rappeler les marchés traditionnels des plus emblématiques villes allemandes, abrite quant à lui nombre d’étals proposant de l’Irn-Bru chaud et des bibelots fantaisistes, ainsi que Santa Land, le village du père Noël et ses manèges parfaits pour les tout-petits. Si vous y êtes pour les fêtes, restez jusqu’au réveillon du 31 décembre. Pendant trois jours, le pays célèbre Hogmanay, le Nouvel An écossais, avec une procession aux flambeaux, des spectacles de rue, un feu d’artifice au-dessus du château fort et des baignades dans les eaux glaciales du Firth of Forth.