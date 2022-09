Comment percevait-on la Lune avant Apollo et Artemis ?

L'Homme a érigé des structures, comme les cercles de pierre du Néolithique en Écosse et les pyramides au Mexique, pour rendre hommage à ce globe évanescent qui lui rendait visite chaque soir. Le croissant de Lune et l'étoile constituent un symbole associé à l'Islam et présent sur plusieurs drapeaux , comme celui de la Turquie, de la Lybie et du Pakistan.

À mesure que l'Homme s'est familiarisé avec la science, de surprenantes théories sur l'influence de la Lune ont vu le jour. Beaucoup pensaient que les astres affectaient la personnalité ou la santé ; ils imaginaient par exemple que la Lune était porteuse de fièvre ou de soudaines transformations psychologiques. Ces croyances ont d'ailleurs donné naissance aux termes « lunatique », « lunaire » ou « luné », utilisés pour décrire des humeurs. Vient ensuite le folklore, comme la légende d'un homme se transformant en loup-garou à la lumière de la pleine Lune pour semer le chaos dans les parages. Encore de nos jours, les scientifiques se demandent s'il existe une corrélation entre les cycles lunaires et le comportement de l'Homme et des animaux. Même si, comme tout bon scientifique le sait, corrélation et causalité sont deux choses différentes.