La civilisation maya ne s'est jamais vraiment effondrée

Afin de mieux comprendre les événements qui frappèrent la région, l’équipe décida de réaliser une estimation de sa population, ainsi que son évolution dans le temps. Dans le cadre d’une étude publiée en décembre dans le Journal of Anthropological Archaeology, les chercheurs ont ainsi analysé les précédentes tentatives de cartographie de la population, en se concentrant tout particulièrement sur les décennies couvrant l’effondrement de Chichén Itzá et l’essor de Mayapán.

L’équipe a également mené ses propres recherches sur une zone de 40 kilomètres carrés autour de Mayapán à l’aide du LiDAR (abréviation de Light Detection And Ranging en anglais), une technologie de télédétection par laser qui permet de voir à travers une forêt dense et, ainsi, de révéler l’emplacement de villes et cités disparues. Les chercheurs ont ensuite examiné 30 % de cette zone sur le terrain à la recherche de céramiques qu’ils pourraient utiliser pour dater les maisons et les villages. Pour ce faire, guidés par les connaissances locales de Delgado Kú et d’autres archéologues mayas de leur équipe, ils ont parcouru des routes rurales et effectué des randonnées dans la nature sauvage.

« Je n’ai jamais pris autant de plaisir à suivre le LiDAR », confie Masson.

Si la population des centres urbains de Chichén Itzá et de Mayapán subit de nombreux changements au fil du temps, l’analyse indique que la population rurale, qui fournissait les personnes et ressources nécessaires au bon fonctionnement de ces capitales, ne connut que très peu d’évolutions entre ces deux époques. De nos jours, une grande partie de la zone qui sépare les villes actuelles est recouverte de forêts, mais à l’époque, la plupart des habitants de cette campagne pouvaient, depuis leur jardin, voir les maisons de leurs voisins.

« Ce n’est pas dense, mais c’est continu », explique l’archéologue au sujet des ruines du réseau de maisons, de villes et de villages étudiées par l’équipe.

LES CONNAISSANCES PRÉSERVÉES DES MAYAS

Selon Masson, après la chute des cités-États, leurs administrateurs se déplacèrent vers les zones rurales environnantes, préservant ainsi une grande partie de leurs connaissances institutionnelles. « Tout ce que l’on dit avoir disparu lors de l’effondrement des Mayas renaquit dans la société maya postclassique. »

Lorsque vint le moment de construire une nouvelle capitale, certains de ces administrateurs, ou de leurs descendants, contribuèrent à la reconstruction d’une structure institutionnelle.

« C’est une découverte vraiment passionnante », commente Elizabeth Paris, archéologue à l’Université de Calgary, qui n’a pas participé à la récente étude, mais qui a travaillé sur Mayapán et avait Masson comme directrice de thèse.

Selon Paris, cette tendance à la ruralisation de la population observée entre les époques de Chichén Itzá et de Mayapán existait probablement déjà bien avant, et ne fit que se répéter lors de la chute de cités autrefois puissantes comme Tikal et Calakmul. « À certains égards, ils connurent bel et bien des transformations, mais la manière dont ils continuèrent à faire les choses resta remarquablement stable au fil des siècles », explique l’archéologue. Alors que des royaumes tombaient, d’autres venaient remplir le vide qu’ils laissaient derrière eux. « La dévastation ne toucha pas la totalité de la communauté. »

Cette étude illustre parfaitement les découvertes qui peuvent être réalisées lorsque les archéologues se penchent sur le contexte historique plus large des cités, plutôt que de se limiter aux plus grands monuments. « Les pyramides attisent énormément la curiosité, nous adorons les fouiller », admet Paris. « Toutefois, on en apprend tellement plus, même sur les pyramides, lorsque l’on considère la région dans son ensemble. »

LE DESTIN DE MAYAPÁN

Le gouvernement de coalition de Mayapán ne dura pas. Entre 1441 et 1461, le clan des Xiu se révolta et tua de nombreux membres de celui des Cocom, qui contrôlait la cité. Certaines parties de la ville fortifiée continuèrent à être habitées, mais la structure du pouvoir et le contrôle que Mayapán exerçait sur la campagne environnante furent brisés, tout comme ce fut le cas pour sa prédécesseuse Chichén Itzá.

D’autres recherches ont démontré qu’à la chute de la dynastie politique de Mayapán, la population retourna une nouvelle fois vivre dans la campagne. La période coloniale entraîna également des changements radicaux dans la société du Yucatán, mais les descendants actuels des Mayas continuent de s’efforcer de préserver la culture et les rituels anciens de la région. La ville de Telchaquillo, située près des ruines de Mayapán, compte encore de nombreux locuteurs mayas.