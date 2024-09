Pourquoi reste-t-il si peu d’obélisques en Égypte ?

Au 19e siècle, la tradition romaine du transport d’obélisques depuis l’Égypte reprit. Mais cette fois-ci, les monuments faisaient office de présents. Le gouvernement égyptien sépara une paire d’obélisques connus sous le nom d’« aiguilles de Cléopâtre » et les fit envoyer à New York et à Londres depuis Alexandrie. L’un des obélisques de Louxor fut offert à la France et installé place la Concorde, à Paris. On construisit également de nouveaux obélisques, comme le Washington Monument, à l’aide de techniques et de matériaux modernes. Cinq fois plus haut que ceux de l’Égypte des pharaons, cet obélisque installé dans la capitale américaine symbolise le respect d’une nation envers ses Pères fondateurs. Le désir continuel de se doter d’obélisques dans le monde témoigne de la fascination qu’ils exercent et de l’influence plurimillénaire de l’Égypte.