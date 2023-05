Les armes biologiques existeraient depuis l'Antiquité

Les guerres biologiques étaient déjà nombreuses dans la mythologie grecque, au travers par exemple des récits des armes teintées du sang empoisonné des Gorgones ou de ceux des flèches mortelles d’Apollon et d’Artémis. L’utilisation des forces destructrices de la nature ne relevait néanmoins pas seulement de la fantaisie, des événements de guerre biologique ayant été documentés dans de nombreux textes anciens. Plus de cinquante auteurs décrivent les armes biologiques et chimiques qui furent utilisées dans des batailles historiques autour de la Méditerranée, en Inde et en Chine.

De nombreux historiens pensent que l’honneur, le courage et l’habileté étaient les fondements sur lesquels la guerre était fondée durant l’Antiquité. Ils considèrent que l’utilisation d’armes empoisonnées et de tactiques injustes par les anciennes « règles de la guerre » était interdite et que, à quelques exceptions près, cette interdiction était parfaitement suivie. L’idée de détourner la nature pour en faire des armes militaires est toutefois pensée et pratiquée depuis bien plus longtemps, mais aussi de manière bien plus étendue, que ces théories ne le laissent entendre. En réalité, aucune « règle de la guerre » officielle et convenue n’existait pour empêcher leur utilisation. Les avantages déloyaux découlant de l’utilisation de poisons et d’armes non conventionnelles suscitaient des réactions complexes et ambivalentes, même à cette époque, car ces stratégies sournoises et secrètes posaient des problèmes pratiques et éthiques.

EMPOISONNER L’EAU DES ENNEMIS

La variété des options disponibles était stupéfiante : en plus de tirer des flèches imprégnées de venin de serpent, de germes, de plantes toxiques et de matériaux enflammés, les armées antiques recouraient également à l’empoisonnement des sources d’eau de leurs ennemis.

Le premier cas documenté de cette méthode remonte à la première guerre sacrée, en Grèce, vers 590 avant notre ère. Les Athéniens et leurs alliés contaminèrent l’approvisionnement en eau de la ville assiégée de Kírra en utilisant de l’hellébore, une plante toxique abondante dans les régions méditerranéennes. Les sources historiques attribuent le complot à quatre hommes, dont un médecin.