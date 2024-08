Qui a tué Germanicus, l'enfant prodige de la Rome antique ?

Pison, un sénateur romain d'une ancienne lignée, avait pour réputation d'être sévère, et il semblerait que Germanicus s'opposait à sa nomination. Les rumeurs allaient bon train : des critiques affirmaient que l'empereur Tibère avait nommé Pison à l'instigation de sa propre mère, l'impératrice Livia, dans l'intention de contrôler secrètement Germanicus. Pison fut accompagné en Syrie par sa femme, Plancine, une amie proche de Livia, et chargé, d'après des historiens antiques, de mener une campagne d'hostilité et d'intimidation contre Germanicus et son épouse Agrippine. Dans ses annales, Tacite écrivit : « Quelques-uns même ont pensé qu'il avait reçu de Tibère de secrètes instructions ; et il est certain qu'Augusta avait recommandé à Plancine d'humilier Agrippine par toutes les prétentions d'une rivale. »