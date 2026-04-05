Qui a vraiment écrit l’Ancien Testament ?

LE YAHVISTE

Enfin, en 1878, le spécialiste allemand de la Bible Julius Wellhausen formula son « hypothèse documentaire », qui est encore largement acceptée de nos jours ou, du moins, qui constitue le point de départ de toute discussion sur la datation de la Torah et sur l’identité de ses auteurs. L’hypothèse documentaire avance que dans les cinq premiers livres de la Bible tels qu’ils nous sont parvenus, on peut distinguer différents courants narratifs composés par différents auteurs à différents moments de l’Histoire et en différents lieux.

Selon l’hypothèse de Julius Wellhausen, on peut identifier le texte de la plus ancienne version de la Torah à certaines caractéristiques communes. La plus évidente est qu’on y désigne Dieu par le nom Yahvé. Plus tard, comme cela est établi dans l’Exode, le code religieux israélite interdirait de prononcer son nom : « Tu n’invoqueras pas le nom du Seigneur, ton Dieu, pour le mal ». (Les traductions françaises de la Bible ont tendance à rendre le nom Yahvé par « le Seigneur »). Le fait que les événements décrits prennent place dans la région de Jérusalem et dans les montagnes de Judée, par exemple la destruction de Sodome et Gomorrhe et les histoires d’Abraham et de son neveu Lot, permet également de discerner ce courant narratif. Les protagonistes sont les patriarches des douze tribus qui se sont installés dans ces lieux : Ruben, Siméon, Lévi et Juda. Les caractéristiques linguistiques et narratives de ces sections ont fait naître une thèse : leur auteur aurait été une personne en lien avec le Temple de Jérusalem du temps où Jérusalem était la capitale du royaume du sud, celui de Juda. Puisque Juda se sépara du royaume juif du nord, Israël, en 930 av. J.-C., cet auteur composa probablement entre les dixième et neuvième siècle avant notre ère. L’auteur a été surnommé le Yahviste, car il désigne Dieu par le nom Yahvé, et la source elle-même est connue sous le nom de « J », abréviation du mot allemand Jahwist.