Télévision et vidéo

Au Kenya, un village peuplé de femmes maltraitées

Battues et expulsées de leurs villages, ces femmes se sont regroupées pour créer leur propre communauté. Jusqu'à il y a peu, elles continuaient de subir des attaques d'hommes issus de terres voisines.

Au fil des siècles, les chercheurs ont compris que les femmes ont à la fois participé ...
Histoire

Ces neuf femmes guerrières ont changé le cours de l'Histoire

Des temps anciens aux temps modernes, ces héroïnes ont à la fois combattu et dirigé des armées entières.

  • Femme
  • Kenya
  • Télévision et vidéo
  • Vie familiale
  • Violence
  • Afrique
  • Genre sexuel
  • Histoire
  • La Diversité
  • Peuple et culture
  • Terre

