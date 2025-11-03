Au Kenya, un village peuplé de femmes maltraitées
Battues et expulsées de leurs villages, ces femmes se sont regroupées pour créer leur propre communauté. Jusqu'à il y a peu, elles continuaient de subir des attaques d'hommes issus de terres voisines.
VOUS AIMEREZ AUSSI...
Ces neuf femmes guerrières ont changé le cours de l'Histoire
Des temps anciens aux temps modernes, ces héroïnes ont à la fois combattu et dirigé des armées entières.
chercher des vidéos
Télévision et vidéo
04:20
À la frontière entre le Vietnam et la Chine, la lutte contre la traite des êtres humains
Télévision et vidéo
01:57
Les scénaristes des Dents de la Mer avaient une idée en tête : faire exploser un requin
Télévision et vidéo
03:39