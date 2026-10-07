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Au nord de l'Alaska, l'île Barter est le terrain des ours blancs

Ne pouvant chasser le morse en pleine mer une fois sur l'île, ils doivent attendre le retour de la glace en hiver pour pouvoir partir.

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