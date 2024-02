Cinq astuces simples pour un mode de vie plus écoresponsable

Bien que ce type de pollution puisse sembler anodin, en réalité, il bouleverse la cycle naturel du jour et de la nuit sur 80 % de la surface de notre planète. De ce fait, la pollution lumineuse n’a pas seulement pour conséquence de camoufler les constellations de notre ciel nocturne : elle perturbe les repères visuels qui jouent un rôle essentiel pour indiquer aux animaux sauvages quand ils doivent migrer, chasser et s’accoupler. Une étude publiée en 2020 a même révélé que cette pollution lumineuse, qui vient s’ajouter à la menace de la perte d’habitat et des pesticides, fait courir un risque d’extinction à pas moins de 2 000 espèces de lucioles .

Lorsqu’ils sont ensevelis dans les décharges, en plus de prendre de la place, les restes de nourriture émettent de grandes quantités de méthane, un type de gaz à effet de serre vingt-cinq fois plus puissant que le célèbre dioxyde de carbone.

Pourtant, les peaux de banane, les coquilles d’œuf, les écorces d’agrumes et les feuilles de salade ne sont pas de simples déchets : mélangé à des matières organiques sèches telles que l’herbe et les feuilles mortes, ce type de déchets alimentaires se transforme naturellement en un riche additif comparable au terreau qui, une fois répandu sur la terre, encourage la pousse de nouvelles plantes. C’est ce que l’on appelle le compostage.

Si vous avez la chance d’avoir un jardin, vous pouvez apprendre à faire votre propre compost chez vous et, si vous vivez en appartement, de nombreuses options sont également disponibles. Je conserve personnellement mes déchets alimentaires dans un récipient hermétique dans la cuisine de mon appartement et vais les jeter dans un bac de compostage communautaire environ une fois par semaine. De nombreuses villes en France offrent un système de compostage collectif similaire, souvent gratuit, où vous avez la possibilité de déposer vos déchets alimentaires (attention cependant, certains déchets alimentaires comme la viande et le fromage ne peuvent pas être compostés). Certains marchés locaux et lieux de travail proposent également des options de poubelles à compost collectives.