Cette impératrice était la femme la plus dangereuse de Rome

L’impératrice Messaline fut l’un des personnages les plus diabolisés de l’Empire romain. Troisième femme de l’empereur Claude, cette impératrice nymphomane marque aujourd’hui encore les esprits pour ses mœurs qui, dit-on, auraient été les plus légères de la Rome antique. La Messaline de l’imaginaire contemporain est on ne peut plus déchaînée, violente, irrationnelle et impulsive. Son appétit sexuel n’a pas d’égal, et ses motivations sont perverses.

Quand Mikhaïl Boulgakov dut composer l’assistance de son bal de Satan, épisode marquant du Maître et Marguerite, il inclut Messaline parmi les invités. Dans Jane Eyre, pour décrire Bertha Mason, Charlotte Brontë compara cette ex-épouse démente enfermée dans des combles à un vampire allemand mais également à Messaline. De toutes les femmes de scandale ayant transgressé les rôles de genre de la Rome antique, Messaline est passée à la postérité comme la plus scandaleuse de toutes.

NOBLE ENTRÉE EN MATIÈRE

Valeria Messaline avait au plus 18 ans en l’an 38 de notre ère quand elle épousa son premier et unique mari, Tiberius Claudius Nero Germanicus ou Claude. Ce dernier était quant à lui âgé de 47 ans, deux fois divorcé et père de deux enfants. Ils étaient cousins au deuxième degré et descendaient tous deux d’Octavie la Jeune, sœur de l’empereur Auguste.

Ce mariage fut un grand honneur pour Claude, car ses précédentes femmes étaient d’un prestige modeste par rapport à Messaline. Son union à une descendante d’Octavie coïncida avec son entrée tardive dans la vie publique et fut signe que le nouvel empereur (son neveu Caligula) l’appréciait et désirait conforter sa position dans la ligne de succession.