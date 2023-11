Rome antique : Marc-Aurèle, empereur et philosophe

L’œuvre débute par une sorte de bilan dans lequel Marc-Aurèle remercie tous ceux qui ont eu une influence positive sur lui durant sa vie. Par exemple, il témoigne à ses tuteurs sa reconnaissance de l’avoir maintenu à l’écart de la superstition et du vice et de l’avoir dirigé vers une vie plus austère et plus vertueuse. Le plus important de ces tuteurs, se souvient-il, fut Quintus Junius Rusticus, qui corrigea son caractère impétueux et l’initia à la philosophie des stoïciens.