Que sont devenus les samouraïs ?

Le Hagakure est une compilation du 18e siècle des réflexions de Yamamoto Tsunetomo, un officiel samouraï haut-gradé. Cette collection, plus tard traduite en français, est une sorte de guide et de code éthique des samouraïs à une époque où les valeurs guerrières ne semblaient plus être aussi pertinentes. Yamamoto avait poursuivi une carrière d’érudit, de guerrier et de libraire. Il devint un prêtre bouddhiste et se retira dans les bois où il écrivit ses pensées qui furent plus tard compilées dans cette œuvre. En hommage à son environnement boisé, Hagakure est tantôt traduit par « à l’ombre des feuilles » ou bien « les feuilles tombées ». Cet ouvrage renvoie à une époque dont les contemporains de Yamamoto étaient nostalgiques, un temps où les samouraïs étaient de véritables guerriers prêts à sacrifier leur vie à n’importe quel moment. Il écrit longuement sur la façon d’aborder la mort, de montrer sa dévotion à son maître et rester calme dans l’adversité. Son œuvre originale se veut également critique des jeunes samouraïs qui ont délaissé les usages anciens. L’emphase est mise sur la dévotion et la bravoure, ce qui suit les idéaux des premiers bushis, bien loin des samouraïs modernes dont le rôle ne demandait pas de discipline.