Les découvertes archéologiques qui ont marqué 2023

En juin, des archéologues ont découvert quatre épées remarquablement bien conservées qui avaient été déposées dans une grotte du désert de Judée entre le premier et le troisième siècle de notre ère, une époque où la région constituait un refuge pour les rebelles juifs face à la domination romaine. Le bois et le cuir pourrissent généralement rapidement, mais ici, ils ont été protégés par l’environnement sec, au point que les épées ont conservé leur poignée et leur fourreau.

Les épées ont été retrouvées après que la pointe en fer d’un javelot romain appelé pilum et des morceaux de bois travaillé ont été découverts dans une grotte au sud-est de Jérusalem, près de la mer Morte ; les chercheurs ont ensuite fouillé la grotte à l’aide de détecteurs de métaux, et ont découvert les quatre épées coincées derrière des stalactites. Les archéologues pensent que les armes furent probablement cachées là par des rebelles juifs pendant la révolte de Bar Kokhba, entre l’an 132 et l’an 136, après qu’ils les eurent ramassées sur un champ de bataille ou qu’ils les eurent volées à des unités romaines. Les archéologues se réjouissent de l'état de conservation du bois et du cuir, qui pourrait leur permettre de déterminer où et quand les épées furent fabriquées.

2. UNE NOUVELLE STATUE SUR L’ÎLE DE PÂQUES

En février, des bénévoles ont mis au jour une nouvelle statue de tête en pierre, appelée moai, sur Rapa Nui, également connue sous le nom d’île de Pâques, dans l’océan Pacifique, à plus de 3 000 km des côtes chiliennes. La statue est petite pour un moai : elle mesure un peu plus de 1.50 mètre, alors que d’autres moai, parmi les quelque 900 que compte l’île, mesurent jusqu’à dix mètres de haut (un moai inachevé aurait atteint plus de 21 mètres de haut une fois fini et érigé). La nouvelle statue a été découverte dans un lac de cratère asséché susceptible, selon les archéologues, de contenir d’autres moai.

La plupart des moai furent érigés entre 1250 et 1500, et les habitants considèrent ces statues comme les « visages vivants » de leurs ancêtres divinisés. On ne sait rien de ce nouveau moai, notamment de l’ancêtre qu’il représente, mais les archéologues comptent chercher les outils utilisés pour le façonner à partir de roche volcanique tendre. Des tablettes de bois portant des glyphes appelés rongorongo pourraient nous renseigner (à condition de réussir à les lire).