Neuf façons simples d’améliorer votre santé mentale

2. ÉCOUTER LE CHANT DES OISEAUX

J’ai taquiné ma collègue Sarah Gibbens lorsqu’elle m’a confié l’année dernière qu’elle écoutait des chants d’oiseaux pour se concentrer au travail. Cependant, plus j’y pense, plus cette idée me paraît géniale. Comme Sarah l’a elle-même écrit en 2022, des études ont montré que le simple fait d’être en présence d’oiseaux pouvait nous mettre de meilleure humeur.

Il est évident qu’écouter directement des oiseaux à l’extérieur doit être plus efficace. Après tout, il est encore une fois question de profiter de la nature. Il se peut donc que je me mette à écouter des bruits d’oiseaux la prochaine fois que je passerai une mauvaise journée.

3. FAIRE DU TRI

Le fait de mettre de l’ordre dans ses affaires n’aidera pas dans le cas d’un diagnostic de dépression. Cependant, comme l’a rapporté Daryl Austin, cela peut tout de même faire une différence pour notre santé mentale. « Vous ressentirez moins d’épuisement, vous augmenterez votre productivité au bureau et vous améliorerez considérablement votre qualité de vie si vous apprenez à faire du tri et à vous organiser », explique Joseph Ferrari, éminent professeur de psychologie à l’université DePaul et spécialiste reconnu dans les domaines du désordre et de la désorganisation.

Tentons alors de faire un peu de rangement ! Joseph Ferrari et d’autres experts ont formulé d’excellentes recommandations, étayées par des recherches, sur la manière de débuter. Un élément essentiel, qui est pour moi le plus surprenant, consiste à regarder mais à ne pas toucher lorsque nous faisons du tri. Les études montrent qu’en touchant nos affaires, nous nous y attachons davantage !

4. CONSOMMER MOINS D’ALIMENTS ULTRA-TRANSFORMÉS

J’ai toujours su que les pizzas surgelées et les frites étaient mauvaises pour ma santé physique. Je n’avais toutefois pas réalisé, avant de lire l’article de Janis Jibrin, que ces aliments ultra-transformés pouvaient aussi alimenter mon anxiété.

Les recherches montrent en effet que les personnes dont l’alimentation est riche en ces aliments, dont les sodas, bonbons, barres énergétiques et yaourts aromatisés aux fruits, présentent un risque de dépression et d’anxiété respectivement plus élevés de 44 % et 48 %. Amusant, n’est-ce pas ?