Onze découvertes scientifiques qui ont marqué l'année 2023

Oubliez la baleine bleue, un cétacé préhistorique pourrait bien être l'animal le plus imposant de l'histoire de la Terre, le bien nommé Perucetus colossus. Une nouvelle analyse des os fossilisés de cet ancêtre de la baleine qui évoluait au large du Pérou il y a plus de 37 millions d'années suggère que l'animal pesait plus de 300 tonnes et mesurait près de 18 mètres de long. Si ces résultats disent vrai, ce colosse des mers se hisserait à la première place des animaux les plus massifs que notre planète ait jamais abrités. Bien que la baleine bleue soit plus grande, avec une longueur avoisinant les 30 mètres, elle ne pèse que 200 tonnes en moyenne.