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L'ours kodiak, le plus grand et le plus puissant des ours

Cette île abrite près de 3 500 ours qui profitent de l'abondance des saumons dans les lacs et rivières.

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