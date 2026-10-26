Au large de la Sardaigne, la petite île de Tavolara abrite onze habitants et un restaurant
Installée sur cette île depuis 1936, cette famille revendique la posséder et y a ouvert un restaurant.
Des Ouïgours, minorité ethnique musulmane de la région chinoise du Xinjiang, préparent des tourtes dans la cuisine d’un restaurant.
Un bébé est allongé sur une planche à langer près d’une cuisinière dans la favela de Santa Marta à Botafogo à Rio de Janeiro au Brésil.
Un jeune garçon grimpe sur le placard de la cuisine de sa maison à Lincoln, dans le Nebraska. Les placards bien remplis rappellent les inégalités dans le monde en termes de sécurité alimentaire.
Dina Ignatiussen prépare du gibier à plumes dans l’évier de sa cuisine à Isortog, au Groënland. Le petit village inuit compte seulement 64 habitants.
Une famille prépare du chapati à l’huile d’abricot à son domicile, dans la région Hunza, au Pakistan. Les repas sont un important rendez-vous familial pour le peuple Hunza.
Une femme de Tangier Island, en Virginie, nous montre une brioche fraichement sortie du four. Cette photo National Geographic date de 1973.
Un mineur et sa famille mangent dans leur cuisine sous-terraine à Coober Pedy, en Australie. Cette photo a été publiée dans National Geographic en 1963.
Un homme et son fils posent dans leur cuisine dans la petite ville d’éleveurs de Datil, dans le Nouveau-Mexique. Cette photo a été publiée par National Geographic en 1979 dans un article sur le sentier de randonnée du Continental Divide Trail.
Une femme et un de ses quatre enfants dans la cuisine de leur domicile à Osage, dans l’Iowa. Les parents sont tous les deux au chômage, et se voient contraints de préparer des conserves ou d’aller chercher leur nourriture dans la nature.
Des pots et de la vaisselle sur une table font office de cuisine dans cette maison d’Aliabad, au Pakistan.
Jeune garçon assis dans une cuisine à Budesti, village rural de la région du Maramures en Roumanie.
Une famille originaire du Transkei cuisine et mange par terre sur cette photo National Geographic de 1977. Créé en 1959 sous l’apartheid, le Transkei était une république non-officielle d’Afrique du Sud où des millions de Noirs de langue xhosa furent forcés à vivre.
Une femme regarde sa petite-fille préparer un gâteau surinamais traditionnel dans la cuisine d’une maison de retraite à Amsterdam aux Pays-Bas.
Un agriculteur coupe les cheveux d’un homme dans sa cuisine sur l’île de Sercq, en Grande-Bretagne. Cette photo a été publiée par National Geographic en 1971 dans un article sur les îles Anglo-Normandes.
Des étudiants de l’école hôtelière font flamber des légumes dans des woks dans la ville de Hefei, en Chine.
Un garçon de 4 ans prie pour son père kidnappé par des djihadistes en Irak dans cette photo de 2008. Comme de nombreux Arabes chrétiens, ce garçon et sa famille ont dû quitter leur domicile pour s’installer en Syrie.