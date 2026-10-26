Voyage®

Au large de la Sardaigne, la petite île de Tavolara abrite onze habitants et un restaurant

Installée sur cette île depuis 1936, cette famille revendique la posséder et y a ouvert un restaurant.

les plus populaires

voir plus
  • Fine cuisine
  • Italie
  • Voyage®
  • Cuisine
  • Europe
  • Nourriture
  • Peuple et culture
  • Terre
  • Voyages et aventures

chercher des vidéos

Voyage
04:56

Les poissons de rivière, mets oubliés de la cuisine italienne

Voyage
01:16

La Vénétie, région la plus visitée de toute l'Italie

Voyage
05:07

Trévise, le berceau du tiramisu

Voyage
04:55

La recette du risotto, des siècles de tradition

Voyage
03:54

Le chef Franz Mulser prépare des recettes familiales du nord de l'Italie

Voyage

North Haven, l'île qui fournit les huîtres des meilleurs restaurants américains

Voyage
02:24

À la découverte de la cuisine de rue de Bogota

Voyage
02:11

Le Tyrol du Sud, un carrefour entre l'Europe germanophone et l'Italie

Voyage
00:50

Mazara, une ville aux influences tunisiennes en plein cœur de la Sicile

Voyage
02:59

Voyage : à la découverte de la street food sicilienne

loading

Découvrez National Geographic

  • Histoire
  • Santé
  • Animaux
  • Sciences
  • Environnement
  • Voyage® & Adventure
  • Photographie
  • Espace

À propos de National Geographic

S'Abonner

  • Magazines
  • Livres
  • Disney+

Nous suivre

Copyright © 1996-2015 National Geographic Society. Copyright © 2015-2026 National Geographic Partners, LLC. Tous droits réservés.