Ces six édifices ont été bâtis par des femmes pour immortaliser leur amour

« Elle a passé le reste de sa vie à honorer sa mémoire : elle s’est drapée de noir, elle et sa cour, s’est retirée de tout engagement public et social, et s’est entourée d’images de son défunt mari », nous raconte l’historienne britannique Tracy Borman, autrice de Crown & Sceptre: A New History of the British Monarchy. « La reine éplorée cherchait également à se consoler en commandant des statues et des monuments commémoratifs afin de lui rendre hommage. »

Peu après la mort d’Albert, la reine a commencé à travailler sur un mausolée à Frogmore, un domaine royal situé près du château de Windsor, qui n’a été achevé qu’en 1871. Ce mausolée est devenu l’éternelle demeure d’Albert, qui a été rejoint par sa bien-aimée en 1901, rompant ainsi avec la tradition royale qui voulait que les monarques soient enterrés à l’abbaye de Westminster ou à la chapelle Saint-Georges de Windsor.

Le mausolée n’est pas accessible aux touristes. Mais vous pouvez admirer ce majestueux édifice depuis les jardins de Frogmore House, qui rouvrira ses portes au public dans le courant de l’année. L’intérieur arbore un style coloré inspiré par la passion d’Albert pour l’art de la Renaissance italienne et, comme pièce maîtresse, un splendide sarcophage surmonté de figures en marbre à l’effigie de Victoria et de son grand amour.

LE TEMPLE KODAI-JI, AU JAPON

Dans les contreforts boisés des montagnes Higashiyama, à Kyoto, un beau temple commémore le fils d’un paysan qui est devenu samouraï et a contribué à unifier le Japon après des siècles de guerres féodales. Il s’appelait Toyotomi Hideyoshi.

Le Kōdai-ji, qui est l’un des temples les plus visités de Kyoto, a été commandé par l’épouse de Hideyoshi, Nene (connue sous le titre de Kita-no-Mandokoro), après sa mort en 1598. Après s’être fait nonne bouddhiste, Nene a vécu pendant dix-neuf ans au Kōdai-ji, qui abrite désormais sa tombe. Bien que Hideyoshi ait été enterré dans un autre site à Kyoto, son esprit réside au Kōdai-ji avec sa femme, selon David L. Howell, professeur d’histoire japonaise à l’Université Harvard.