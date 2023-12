La statue de Zeus, merveille du monde antique à jamais disparue

La célèbre statue d’un Zeus de 12 mètres de hauteur assis sur son magnifique trône était autrefois exposée à l’intérieur d’un temple du sanctuaire d’Olympie à son effigie. Selon le géographe et historien Strabon, cette statue était si grande que, si Zeus était venu à prendre vie et à se lever, sa tête aurait traversé le toit de l’édifice. Le dieu du tonnerre était drapé dans un tissu doré, et l’œuvre, incroyablement détaillée, arborait des gravures et décorations d’une fascinante complexité ; des pierres précieuses furent par exemple utilisées pour représenter les yeux de Zeus. La statue était si impressionnante qu’elle fut déclarée l’une des Sept Merveilles du monde antique en 225 avant notre ère par divers grands noms, tels que le poète Antipater de Sidon et l’ingénieur Philon de Byzance. La liste comprenait également, entre autres œuvres emblématiques, la grande pyramide de Gizeh, les jardins suspendus de Babylone, ou encore le phare d’Alexandrie.

LA CÉLÉBRATION D’UNE GRANDE VICTOIRE

En 776 avant notre ère, bien avant la conception de la statue, les premiers Jeux olympiques furent organisés dans la cité-État grecque d’Élis en l’honneur de Zeus, qui était le dieu suprême du panthéon de la Grèce antique. Il maintenait l’ordre et l’harmonie entre les autres divinités, assurait la justice et surveillait le monde des mortels. Tous les quatre ans, les athlètes et les spectateurs des cités-États de toute la Grèce mettaient leurs différends de côté et se rendaient en pèlerinage à Élis pour un moment convenu d’harmonie et de paix afin d’honorer les dieux.

Cette tradition perdura jusqu’au 6e siècle avant notre ère, lorsqu’Élis et la cité voisine de Pise se disputèrent le contrôle des jeux et de tous les avantages politiques et économiques qui en découlaient. Des batailles féroces et des raids provoquèrent de l’instabilité et des perturbations dans toute la région jusqu’en 464 avant notre ère, date à laquelle Élis remporta enfin la victoire. Pour célébrer son triomphe, la cité-État entreprit la construction d’un grand temple en l’honneur de Zeus, financée grâce au butin récolté pendant la guerre.

En 460 avant notre ère, l’architecte Libon d’Élis fut choisi pour la conception du temple. Une couche de stuc blanc fin fut appliquée sur la base calcaire robuste de cet immense temple dorique, qui fut doté de six colonnes sur sa face avant et de treize autres sur ses côtés. La nef centrale était enveloppée par un deuxième niveau accessible grâce à des escaliers qui débutaient de chaque côté de la porte principale. Des sculptures représentant des mythes et des personnages grecs, dont beaucoup survécurent au passage du temps et sont désormais exposées au Musée national archéologique d’Athènes, décoraient le temple. Des frises représentant la course de chars entre Pélops et Œnomaos ornaient le fronton Est, tandis que le combat entre les Lapithes et des Centaures lors du mariage de Pirithoüs décorait le fronton Ouest. Des métopes représentaient également les douze travaux d’Héraclès. Les identités des artistes à l’origine de ces réalisations, pourtant considérées comme des chefs-d’œuvre de la sculpture classique, demeurent inconnues.