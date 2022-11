15 photos iconiques des archives National Geographic

ÉTATS-UNIS, 2017 - La vallée californienne de Yosemite étendue sous ses pieds, Alex Honnold pratique l’escalade en solo intégral sur la face sud-ouest d’El Capitan, perché à plus de 900 mètres. Il grimpe sans corde ni équipement de sécurité. Avant d’accomplir cette prouesse le 3 juin 2017, M. Honnold a passé plus de 10 ans à réfléchir à cette escalade et plus d’un an et demi à la préparer et à s’y entraîner.