La beauté des régions polaires capturée par nos photographes

Magnifiques et accidentées, les régions arctique et antarctique ont un charme extraordinaire. Mais avec le réchauffement climatique, ces écosystèmes polaires comptent parmi les plus vulnérables de la planète.

Ce qui se joue dans ces régions polaires, c'est la survie des espèces sauvages et des cultures endémiques. Plus de quatre millions de personnes et de nombreuses communautés indigènes vivent à l'intérieur du cercle polaire. Le Grand Nord abrite également des animaux sauvages tels que des ours polaires, des loups arctiques et des baleines en migration. Dans le sud, de grandes colonies de pingouins parcourent les terres froides, et les eaux entourant l'Antarctique regorgent de phytoplancton et d'algues, de minuscules créatures marines qui attirent de grands groupes de baleines affamées.